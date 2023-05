Jahresrechnungen 2022 Luzerner Landeskirchen schliessen mit einem Plus ab Sowohl die Reformierten als auch die Römisch-Katholischen haben ein finanziell gutes Jahr hinter sich.

Die Reformierte Kirche Kanton Luzern weist in ihrer Jahresrechnung 2022 bei einem Aufwand von 2,15 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von rund 149'000 Franken aus. Laut Mitteilung werden davon 100'000 Franken in die Stärkung der digitalen Seelsorge, in die Wirtschaftsdiakonie und die Mitgliederkommunikation investiert.

Konkret sollen der niederschwellige Zugang zu den Angeboten erweitert, die Zusammenarbeit mit den Unternehmen rund um die solidarische Gemeinschaft intensiviert und eine Befragung zum Thema Seelsorge durchgeführt werden. 20'000 Franken gehen zudem ans Hilfswerk der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, die restlichen 29'000 wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Auch die römisch-katholische Landeskirche des Kantons Luzern informiert in einer Mitteilung über ihre Jahresrechnung. Diese schloss statt wie budgetiert mit einem Minus von 370'000 Franken mit einem Plus von 1,2 Millionen ab, der Umsatz beträgt rund 11,7 Millionen. Eine halbe Million fliesst in den Fonds für die Förderung kirchlicher Berufe, 445'000 Franken gehen an die Kirchgemeinden zurück. 200'000 Franken werden dem Eigenkapital zugewiesen. (lf)