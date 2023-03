Jahresstatistik Fast 19'000 Straftaten: Die Luzerner Polizei war 2022 stark gefordert Die Jahresstatistik der Luzerner Polizei zeigt: Die Zahl der Straftaten und der Verkehrsunfälle ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen. Derweil häufen sich die Überstunden.

Die Luzerner Polizei im Einsatz an der Fasnacht. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. 2. 2023)

Im Jahr 2022 ist die Zahl der Straftaten und Verkehrsunfälle im Kanton Luzern gegenüber dem Vorjahr markant angestiegen. Das zeigt die Jahresstatistik, welche die Luzerner Polizei am Mittwochmorgen vorgestellt hat. So wurden 18'929 Straftaten verzeichnet - so viel wie seit 2015 nicht mehr. Zugenommen habe insbesondere die Cyberkriminalität: Die Zahl der Fälle – etwa Online-Anlagebetrüge durch organisierte Banden – stieg um einen Drittel. Stabil hingegen waren die Fallzahlen im Bereich schwerer Gewaltstraftaten, der Tötungsdelikte sowie der Einbruchsdiebstähle.

Auch die Zahl der Unfälle hat zugenommen: Sie stieg auf 2334. Im Vorjahr waren es noch 2196 Fälle. Zudem musste die Polizei vermehrt Personen aus dem Verkehr ziehen, die wegen Drogen, Alkohol oder Medikamenten fahrunfähig waren.

Von links: Mediensprecher Christian Bertschi, Regierungsrat Paul Winiker, Kommandant Adi Achermann, Chef Sicherheits- und Verkehrspolizei Pius Ludin und Kripo-Chef Jürg Wobmann. Bild: Alexander von Däniken (Luzern, 29. 3. 2023)

Das vergangene Jahr hat die Luzerner Polizei stark gefordert: Man habe Mehrarbeitszeiten und nicht bezogene Ferientage, die rund 40 Vollzeitstellen entsprechen, so Kommandant Adi Achermann. Die vom Kantonsrat beschlossene Stellenaufstockung sei darum dringend notwendig.

Um die Attraktivität der Luzerner Polizei als Arbeitgeberin zu erhöhen und der Abwanderung des Personals in andere Kantone entgegenzuwirken, will die Geschäftsleitung der Luzerner Polizei die Löhne bei den Generalistinnen und Generalisten sowie der polizeilichen Sicherheitsassistenz anheben. Darüber entscheiden muss der Regierungsrat. (tos)