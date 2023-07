Jahrestag Humor meistert an der Schlachtfeier in Sempach manches Malheur Die Gedenkfeier zur Schlacht bei Sempach 1386 brachte am Sonntag über 1000 Personen und etwas Mittelalter ins Städtli. Dabei war viel Prominenz – auch die ganze Luzerner Regierung.

«Es war ein gar schwüler Tag, und die Sonne brannte vom Himmel.» So umschrieb Meinrad Inglin in seinem Buch «Schweizer Sagen und Heldengeschichten» den 9. Juli 1386. Am Sonntag, an der Gedenkfeier zur Schlacht bei Sempach, war’s mehrheitlich bedeckt, angenehm. «Wir haben gebetet dafür», sagt Benedikt Felder, der auch die 1300 Morgenbrotbeutel organisiert hat: ofenfrisches Brot, Butter, Konfitüre und ein Stück Käse.

Konsumieren kann man in den Beizen, an den Festtischen, auf den Treppen am Städtlirand. Dieses Morgenbrot mundet besser als das, was später in der Kirche im Sempacherlied den Habsburgern angedroht wird: «In Kurzem bringt euch blutigrot/ein Eidgenoss das Morgenbrot!»

11 Bilder 11 Bilder Am Sonntag fand die Gedenkfeier zur Schlacht bei Sempach 1368 statt. Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 02.07.2023)

Prominenz aus Politik und Kirche

Die Gedenkfeier, ein Anlass vom Kanton Luzern und der Stadt Sempach, ist ein Stelldichein der Politprominenz, aber auch die Geistlichkeit ist vertreten: Propst Harald Eichhorn vom Stift Beromünster. «Propst, nicht Prost», lacht der Mann mit violettem Birett auf dem Kopf, obwohl man auch dem Propst zuprosten könne. Prae positus, der Vorgesetzte, erklärt er.

Eybu, Baubu und Eschenbach sind die heurigen Gastgemeinden; dazu kommt der Kanton Appenzell Innerrhoden. Und Vereinigungen aus den Innerschweizer Kantonen, aber auch aus Zofingen. Bei der Zehntenscheune macht sich die historische Kriegergruppe Sempach bereit, in Uniform, mit Hellebarden und Entlebucher Trüsseln bewehrt.

Paul Winiker als Beichtvater dabei

Im Städtli Sempach herrschte Mittelalter-Stimmung. Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 02.07.2023)

In vollständiger neuer Besetzung gibt sich der Luzerner Regierungsrat die Ehre. Farbenprächtig-martialisch ist der Einzug in die Kirche, angeführt von der Musikgesellschaft Harmonie Sempach. Die Safranzunft aus Luzern kreuzt besonders vielfältig auf. Mit Marketenderinnen und den Barmherzigen Beichtvätern in schwarzer Kutte. Die Krieger laufen mit eroberten Bannern, teils arg verfötzelt, armbrusttragender Vorhut und dem Hauptharst mit. Alt Regierungsrat Paul Winiker ist als Beichtvater dabei. «Dafür kann man ihn gebrauchen», frotzelt sein Chef, Bruder Merkwürden.

Humor wird grossgeschrieben, auch in den Predigten des katholischen Pfarreileiters Franz Zemp und seines reformierten Kollegen Hans Weber. Da kann sich Stadtpräsident Jürg Aebi ein Malheur leisten, ohne eine Ausbürgerung zu riskieren: Er verwechselt seine Kriegergruppe mit der Stadtkompanie Niklaus Thut der Stadt Zofingen. Benannt nach jenem Mann, der das Fähnlein Zofingens vor den Eidgenossen gerettet habe, indem er es verschlang. An der Gedenkfeier ist nicht Krieg, auch wenn bei einigen Formationen Kampfgegröle aufflammt.

Wünsche für eine «ein wenig heiterere Welt»

Ums Thema Energie kreisen die Predigten der beiden Pfarrherren. Launig findet Hans Weber im eidgenössischen Energiegesetz und in der Bibel Übereinstimmungen. Und im Publikum in der Kirche St. Stefan fröhlichen Anklang. Um Balance geht es ihm, ökologisch-ökonomisch. Und, wie der gemeinsame Auftritt zeigt: ökumenisch. Er zitiert gar Papst Franziskus, der die Gefahr der Ruinierung der körperlichen, spirituellen und sozialen Gesundheit sieht, wenn man sich nicht Sorge trägt.

Franz Zemp weist auf den engen Zusammenhang von Humor und Dankbarkeit hin. Das Leben sei ein Geschenk. Dankbar für die Lebenskraft und gute Erfahrungen mit Lebendigkeit und Humor sein und dadurch positive Energie in die Welt tragen, das sei sein Wunsch für eine «ein wenig heiterere Welt». Im Idealfall zum Frieden.

Fabian Peter: «Energisch für Demokratie einstehen»

Der neu zusammengestellte Luzerner Regierungsrat trat in Sempach gemeinsam auf. Bild: Dominik Wunderli (Sempach, 02.07.2023)

Regierungspräsident und Energieminister Fabian Peter ermuntert das Publikum, «energisch für Demokratie, Freiheit und unsere Werte» einzustehen. Sarah Springman, ehemalige Rektorin der ETH und nun in Oxford tätig, einst Spitzensportlerin mit Rudererfahrung auf dem Sempachersee, vergleicht ihre beiden Heimaten, Grossbritannien und die Schweiz, historisch und aktuell. Hier die Eidgenossen gegen die Habsburger; in Europa tobte der 100-jährige Krieg zwischen England und Frankreich. Eine aktuelle Parallele, europapolitisch: der Ausschluss Schweizer Hochschulen von Förderprogrammen hier, die freiwillige Ausgrenzung durch den Brexit dort. Und beide Länder seien «wirtschaftliche und wissenschaftliche Kraftfelder».

Beim Apéro im Städtli machen auch ein paar Wolken mit und kredenzen einige wenige kühlende Tropfen.