Jassen Die 15. Ausgabe der Zentralschweizer Jassmeisterschaft steht kurz bevor Die besten Jasserinnen und Jasser der Zentralschweiz treffen sich am 23. September zum ersten Qualifikationsturnier in Sarnen. Der LZ-Jass kommt dieses Jahr mit einem neuen Konzept daher.

Start der Zentralschweizer Jassmeisterschaft. Bild: Pius Amrein (Kriens, 27. September 2021)

Wenn es auch keine offizielle Jass-Saison gibt. Nichts ist geselliger, als an einem kühlen Herbstabend einen gepflegten Schieber in einer warmen Stube zu spielen. Oder, wer es sportlicher mag, begibt sich in einen Saal mit mehreren Dutzend gleichgesinnten Frauen und Männern. Das ist bald ein Thema, denn schon in einem Monat geht es in eine neue Runde der Zentralschweizer Jassmeisterschaft der «Luzerner Zeitung» und ihren Regionalausgaben.

Der Start erfolgt am 23. September im Kanton Nidwalden. Zum Auftakt werden die Karten im Hotel Metzgern in Sarnen gemischt. Es ist das erste von fünf Qualifikationsturnieren. Somit ist bereits verraten, dass die 15. Ausführung in einem neuen Kleid daherkommt. Dieses Jahr ist sie schlanker aufgestellt als bisher, denn bis dahin wurden fast 20 solche ausgetragen.

Neues Organisationsteam

Die neue Ausrichtung ist unter anderem der Tatsache geschuldet, dass Tätschmeister Hansjörg Kaegi nicht mehr die Strippen zieht, wie Philipp Oetterli, Leiter Regionales Brand Marketing der CH-Regionalmedien mitteilt. «Unser langjähriger Organisator der LZ-Jassmeisterschaft ging in den wohlverdienten Ruhestand. Die personelle Veränderung nutzen wir dazu, das Konzept anzupassen. Wir werden neu in den Kantonen Luzern, Zug und Nidwalden insgesamt fünf Qualifikationsturniere durchführen», lässt er sich in die Karten blicken.

Weitere Austragungsorte der Zentralschweizer Jassmeisterschaft sind Aeschbach Chocolatier in Root (30. September), das Restaurant Schützenhaus in Luzern (20. Oktober), das Restaurant Schnitz und Gwunder in Steinhausen (2. November) und schliesslich am 24. November der Gasthof zum Roten Löwen in Hildisrieden. Die zwölf besten Jasserinnen und Jasser qualifizieren sich für das Finalturnier am 8. Dezember im Stadtkeller. Ebenfalls neu und unbedingt erforderlich ist die vorgängige Anmeldung für die Qualifikationsturniere. Diese erfolgt online auf luzernerzeitung.ch/jassen.

Teilnahme an mehreren Qualifikationsturnieren möglich

Die Zahl der Plätze ist begrenzt, die Anmeldungen für die Turniere werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Es ist aber weiterhin möglich, an mehreren Qualifikationsturnieren teilzunehmen.

Grund für diese Massnahme ist laut Oetterli die Planungssicherheit: «Da mit Hansjoerg Kagi ein unermüdlicher und routinierter Organisator, der sich fast rund um die Uhr mit dem LZ-Jass beschäftigen konnte, nicht mehr zur Verfügung steht, mussten wir die Anzahl der Qualifikationsturniere reduzieren und die Bedingungen anpassen.» Zudem sei es wichtig, dass sich die Organisation ein Bild der Teilnehmenden machen könne und dadurch zum Beispiel Stammgäste künftig vorab mit Informationen bedienen könne.

Das neue Team um Michaela Keusch bringt langjährige Erfahrung beim Organisieren von Jassturnieren mit. Mit demselben Konzept wird heuer analog dem LZ-Jass auch in der Nordwestschweiz der «Jasskönig» durchgeführt. Die Teilnahmegebühr beträgt wie bisher 25 Franken und ist jeweils direkt vor Ort am Qualifikationsturnier in bar zu bezahlen. Die Registrierung und Standblattausgabe erfolgt von 18.15 bis 18.55 Uhr, der Jass beginnt um 19 Uhr.

Qualifikation für das Final online möglich

Gespielt wird wie in den Jahren zuvor der Einzelschieber mit vier Passen à zwölf Spiele mit zugelosten Partnern. Ab dem 1. September ist es wieder möglich, im Internet gegen den Computer zu jassen – und dies so oft es beliebt. Auf diese Weise ist es ebenfalls möglich, sich für das Finalturnier im Stadtkeller in Luzern zu qualifizieren. Bei dieser Variante haben wie an den fünf Qualifikationsturnieren die zwölf besten Jasserinnen und Jasser das Recht, am Finaltag teilzunehmen.

Der Hauptpreis für den Jasskönig oder die Jasskönigin ist ein Luxus-Wellnessaufenthalt im Solbad-Hotel Sigriswil. Sämtliche Personen, die das Finalturnier bestreiten werden, erhalten einen Preis. Für die Siegerinnen und Sieger der fünf Qualifikationsturniere gibt es jeweils einen Tagespreis im Wert von 300 Franken in Form eines Gutscheins von «Ottos», die Teilnehmenden auf den Rängen zwei bis sechs gewinnen ebenfalls einen Preis.