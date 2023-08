Zentralschweiz Jassmeisterschaft mit neuem Namen aber bewährten Regeln Aus der Zentralschweizer Jassmeisterschaft der Luzerner Zeitung und ihren Regionalausgaben wird der Zeitungsjass. Nach sieben Vorausscheidungen findet das Finale neu im Maihof statt.

Konzentriertes Jassen am Finale des LZ-Jass im Stadtkeller. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 8. 12. 2022)

Jassen geht immer. Die Saison beginnt aber für viele erst richtig im September, wenn man sich bei verschiedenen Turnieren in der Zentralschweiz mit Jass-Begeisterten treffen kann, um mit alten und neuen Partnern eins zu klopfen und danach die Stiche zu analysieren.

Dieses Jahr beginnt der «Zeitungsjass Zentralschweiz», wie der LZ-Jass neu heisst, am Freitag, 1. September, im Restaurant Bahnhöfli in Entlebuch. Jassbeginn ist um 19 Uhr. Es ist die erste von sieben Vorausscheidungen. Gespielt wird wie jedes Jahr der Schieber mit zugelosten Partnern. Pro Ausscheidung werden vier Passen ohne Streichresultate gespielt. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Franken. Diese wird vor Ort bezahlt.

Finale neu im Haus der Luzerner Zeitung

Die zehn besten Jasserinnen und Jasser jeder Vorausscheidung qualifizieren sich für das Finale, welches dieses Jahr auf den 25. November datiert ist. Er wird zum ersten mal im Hause der Luzerner Zeitung an der Maihofstrasse 76 in Luzern ausgetragen. Start ist um 14 Uhr.

Wie erwähnt muss man sich für das Finalturnier qualifizieren. Dies geschieht nicht nur beim richtigen Jass an den Vorausscheidungen sondern auch beim Jassen online. Dies wird ab dem 1. September, zeitgleich mit dem offiziellen Start der Vorausscheidungen, möglich sein. Es sind dabei mehrere Teilnahmen möglich, sowohl vor Ort wie auch im Internet.

Anmeldung online eine Woche vor der Veranstaltung

Bei der Teilnahme online qualifizieren sich ebenfalls die zehn Besten für das Finale. Die Plätze bei den Vorausscheidungen sind begrenzt, es wird daher empfohlen, sich via luzernerzeitung.ch/jassen vorab anzumelden. Anmeldeschluss ist jeweils eine Woche vor der Veranstaltung.

Weitere Spielorte sind: Aeschbach Chocolatier in Root (15. September, 19 Uhr), Hotel Metzgern in Sarnen (30. September, 14 Uhr), Zum Roten Löwen in Hildisrieden (12. Oktober, 19 Uhr), Restaurant Schnitz und Gwunder in Steinhausen (26. Oktober, 19 Uhr), Restaurant Hirschen in Oberkirch (11. November, 13 Uhr) und Stadtkeller in Luzern (14. November, 19 Uhr). Die Registrierung mit Standblattausgabe erfolgt jeweils 45 Minuten vor Jassbeginn.

Gewinne

Der Hauptpreis ist ein Luxus-Wellnessaufenthalt im SolbadHotel Sigriswil. Ausserdem wartet beim Finalturnier auf sämtliche Teilnehmenden ein attraktiver Preis. Bei den Vorausscheidungen gibt es ausserdem Preise im Wert von 300 Franken. Weitere Preise erhalten die Jasserinnen und Jasser auf den Plätzen zwei bis sechs.