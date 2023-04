Jubiläum Hildisrieden feiert seinen 850. Geburtstag – seine Geschichte reicht bis zu den Kelten zurück Hildisrieden wird heuer 850 Jahre alt. Über das Jahr verteilt finden verschiedene Feierlichkeiten statt, unter anderem am Chilbiwochenende vom 28. bis zum 30. April.

In der Gemeinde Hildisrieden findet dieses Jahr ein grosses Ereignis statt: Das Dorf feiert sein 850-jähriges Bestehen. Die Geschichte von Hildisrieden sei nicht besonders gut dokumentiert: «Die ausführlichste Sammlung ist im Buch ‹Die lange Geschichte eines kleinen Ortes – Hildisrieden bis zur Helvetik› von Alfred Bachmann zu finden», erklärt die Gemeindepräsidentin Monika Emmenegger.

Sie erzählt auf Anfrage: «Es ist nachgewiesen, dass die Gegend von Hildisrieden bereits im 4. Jahrhundert vor Christus von einer keltischen Bevölkerung bewohnt wurde.» Die erste original-urkundliche Erwähnung von Hildisrieden sei im Jahr 1173 erfolgt. Die Informationen zur Geschichte seien aus der Textsammlung vom ehemaligen Gemeindeschreiber und Notar Walter Schmid.

Im 18. Jahrhundert bestand das Dorf aus 15 Häusern

Seit 1371 gehört das Gemeindegebiet zu Luzern. Gemäss Emmenegger bestand das Dorf damals aus zwei Höfen, einer Kapelle und einer Wirtschaft. «Hildisrieden war ein kleiner Weiler auf dem Weg von Luzern nach Beromünster.» Im 18. Jahrhundert habe das Dorf ungefähr 15 Häuser gezählt. Dazu gehörten ein Arzthaus, eine Schmiede, eine Mühle, eine Kirche und die Wirtschaft Roter Löwe.

Als Bauerngemeinde habe sich die Bevölkerungszahl von Hildisrieden über viele Jahre kaum verändert: «Zwischen 1850 und 1960 stieg die Bevölkerung lediglich von 666 Einwohnenden auf 732», so Emmenegger. 1961 startete man mit der umfassenden Dorf- und Strassensanierung. «Dadurch begann der Aufschwung von Hildisrieden.»

Hildisrieden vor der Strassensanierung (linkes Bild) und danach (rechtes Bild) Bild: PD

Heute zähle die Gemeinde fast 2500 Einwohnende. «Dadurch kennen sich nahezu alle und wir haben ein aktives Dorfleben. Darauf sind wir stolz und dazu wollen wir Sorge tragen.»

Um das Jubiläum ausgiebig zu feiern, seien verschiedene Aktivitäten unter dem Motto «zäme fiire» über das ganze Jubiläumsjahr geplant. Bereits am 7. Januar fand der erste Anlass unter dem Motto «zäme starte» statt: «Mit Raclette, Feuer und musikalischer Unterhaltung erfolgte ein gelungener Start ins Jubiläumsjahr», sagt Emmenegger.

Vielfältiges Programm zum 850-Jahr-Jubiläum

Weiter gehen die Festlichkeiten am traditionellen Chilbiwochenende: Am Abend vom 28. April startet das Festwochenende mit einem Konzert von der Band Ankebock the Bänd und einem Pastaplausch. «Am Samstag findet das offizielle Fest statt. Mit dabei sind Gäste wie Regierungspräsident Guido Graf und die Ständeräte Andrea Gmür und Damian Müller», erklärt Emmenegger. Am Sonntag ende das Festwochenende mit dem Chilbibetrieb.

Dorfansicht der Gemeinde Hildisrieden. Bild: Pius Amrein

(25. 6. 2022)

Ein weiterer Höhepunkt folge am 27. August unter dem Motto «zäme gniesse», dabei soll in der Gemeinde der Genuss im Zentrum stehen: «Geplant ist eine kulinarische Genusswanderung – von Hof zu Hof rund um Hildisrieden», so Emmenegger. An jedem Standort werde es Wissenswertes, Historisches und Geschichtliches von Hildisrieden zu erfahren geben.

Der Entscheid, dass man 850 Jahre Hildisrieden feiern will, sei im Gemeinderat entstanden. Das Konzept für das Jubiläumsjahr habe jedoch ein fünf-köpfiges Organisationskomitee, dem auch Monika Emmenegger angehört, entworfen. «Für die Umsetzung der einzelnen Highlights werden wir jedoch von verschiedenen Vereinen unterstützt.»

Über das Festwochenende rechnet das OK mit ungefähr 750 Personen, die sich über die drei Tage verteilen. «Wir wollen an dem Wochenende Menschen in und um Hildisrieden zusammenbringen und die Gemeinde nach innen und aussen tragen und auch weiterhin attraktiv sein.»