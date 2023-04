Menznau Kampfwahl um Gemeinderatssitz: SVP-Kantonsrat und Parteilose wollen in die Exekutive Die SVP will mit Kantonsrat Willi Knecht ihren Sitz im Menznauer Gemeinderat verteidigen. Konkurrenz gibt es von der parteilosen Marianne Fölmli.

Willi Knecht (SVP) und Marianne Fölmli (parteilos) wollen in den Menznauer Gemeinderat.

Über 5000 Stimmen holte Willi Knecht (SVP) bei den Kantonsratswahlen im Wahlkreis Willisau – und verteidigte damit klar seinen Sitz im Luzerner Parlament. Bald stellt er sich einer weiteren Wahl: Knecht will Gemeinderat von Menznau werden und damit die Nachfolge seines Parteikollegen Bruno Emmenegger, der per 31. August 2023 aufhört, antreten. Die Urnenwahl findet am 14. Mai statt.

Ihn reize insbesondere die Teamarbeit in einer Exekutivbehörde, so der 58-Jährige. Als langjähriger Landwirt möchte er ausserdem die fehlende Sicht der Landwirtschaft in den Gemeinderat einbringen. Und schliesslich soll «das vielfältige Vereins- und Kulturleben erhalten bleiben», so das Mitglied des TV Geiss und des Ortsvereins Geiss. Zur finanziellen Lage der Gemeinde meint er: «Im Moment ist sie sehr erfreulich, dennoch müssen Einnahmen und Ausgaben im Einklang bleiben, damit Menznau sein gutes Schulangebot und die Infrastrukturen erhalten kann.»

Der SVP stehe mit einem Wähleranteil von 34,1 Prozent bei den Kantonsratswahlen ein Sitz im Gemeinderat zu, ist Knecht überzeugt. «Mit der Partei im Gemeinderat bleibt die Konkordanz und der politische Frieden gewahrt.» Die Kandidatur von Marianne Fölmli (parteilos) habe ihn überrascht. Doch er sieht die Konkurrenz auch positiv: «Nun hat die Bevölkerung eine echte Wahl.»

Für Marianne Fölmli ist die Kandidatur «eine Herzensangelegenheit», wie sie erklärt, weil sie damit der Gemeinde «den Gang zur Urne ermöglicht». Das Ressort Freizeit und Kultur interessiere sie schon länger, auch wurde sie seitens einer Partei vor längerer Zeit für dieses Amt angefragt. Sie fühle sich als Einheimische mit diesem Amt vertraut und möchte sich im Gemeinderat insbesondere für den Fortschritt einsetzen: «Vieles hat sich in den vergangenen Jahren verändert und wir bleiben oftmals noch im Alten stecken. Warum mal nicht etwas Neues wagen?», fragt die kaufmännische Angestellte, Spielgruppenleiterin und Fachlehrperson an der Schule Menznau.

Eine zweite Frau für den Gemeinderat

An ihrer Persönlichkeit würden die Menschen «insbesondere ihre Zugänglichkeit schätzen», sagt Fölmli. Sie sei integriert im Vereinsleben – so beispielsweise seit über zehn Jahren im Jodlerklub Bergfriede mit Vorstandstätigkeit oder als Mitinitiantin des Adventsweges Geiss – und habe einen guten Draht zu Jung und Alt.

Dass sie einen politisch erfahrenen Gegenkandidaten hat, schüchtert sie nicht ein – sie sieht durchaus auch Vorteile bei sich. «Aus meiner Sicht würde eine zweite Frau dem Gemeinderat guttun und eine Verjüngung schadet nie», sagt die 43-Jährige. «Als Parteilose kann ich mich ausserdem bei einem Thema neutral einbringen und meine eigene Meinung vertreten», so die Mutter von drei Kindern. Ein politisches Amt habe sie jedoch noch nie innegehabt.

Knecht hat hingegen als Kantonsrat, als Ortsparteipräsident und als Präsident der SVP Wahlkreis Willisau mehr politische Erfahrung. Als einen Vorteil sieht er dies jedoch nicht, er schätzt das Rennen als ausgeglichen ein. «Majorzwahlen haben bekanntlich eigene Gesetze», sagt der Vater von vier Kindern. Sollte er gewählt werden, würde er die beiden Präsidentenämter abgeben. «Falls nötig, könnte ich zudem mein Pensum als Teilzeit-Linienbusfahrer reduzieren.»