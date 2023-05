Kampfwahl SVP kann Sitz nicht verteidigen: Marianne Fölmli-Emmenegger ist neue Gemeinderätin in Menznau Die parteilose Marianne Fölmli konnte sich bei der Kampfwahl um einen Menznauer Gemeinderatssitz gegen Willi Knecht (SVP) durchsetzen.

Marianne Fölmli-Emmenegger machte das Rennen in Menznau.

Marianne Fölmli-Emmenegger schafft den Sprung in die Menznauer Exekutive. Sie holt 721 Stimmen, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilt. Fölmli tritt die Nachfolge von Bruno Emmenegger (SVP) an, der per 31. August aufhört. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,7 Prozent.

Die parteilose Marianne Fölmli gewann die Wahl gegen den politisch erfahreneren Kandidaten. Willi Knecht ist Ortsparteipräsident und Präsident der SVP im Wahlkreis Willisau. Er holte lediglich 406 Stimmen. Das absolute Mehr liegt bei 567 Stimmen.

Für Marianne Fölmli war die Kandidatur «eine Herzensangelegenheit», wie sie unserer Zeitung im April erklärte, weil sie damit der Gemeinde «den Gang zur Urne ermöglicht». Das Ressort Freizeit und Kultur interessiere sie schon länger, auch wurde sie seitens einer Partei vor längerer Zeit für dieses Amt angefragt. Sie fühle sich als Einheimische mit diesem Amt vertraut und möchte sich im Gemeinderat insbesondere für den Fortschritt einsetzen. Die 43-Jährige ist kaufmännische Angestellte, Spielgruppenleiterin, Fachlehrperson an der Schule Menznau und Mutter von drei Kindern. (fmü/zfo)