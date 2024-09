Kanon Luzern Bundesgericht pfeift Wikon zurück Aus geplanten Bauprojekten von zwei Firmen an der Bahnhofstrasse wird vorerst nichts. Anwohnende haben sich erfolgreich beim höchsten Gericht gewehrt.

Das Urteil ist ein Dämpfer für die beiden bauwilligen Firmen: Die Galliker AG möchte das ehemalige ERO-Frikart-Areal vis a vis des Bahnhofs baulich umnutzen. Auf dem nördlichen Teil will zudem die heute in Reiden beheimatete KNF Micro AG einen neuen Produktionsbetrieb für Hightech-Pumpen mit 60 bis 100 Mitarbeitenden schaffen. Daraus wird vorerst nichts. Anwohnende haben sich gegen zwei Baugesuche gewehrt. Das Bundesgericht gibt ihnen nun recht.

Dieses Areal an der Bahnhofstrasse in Wikon gehört der Transportfirma Galliker. Zwei geplante Bauprojekte hat das Bundesgericht vorerst gestoppt. Das Areal wird bereits länger nicht mehr als Autoabstellplatz genutzt, da dies zonenwidrig ist. Bild: Screenshot Google Maps

Das Grundstück hat eine längere Vorgeschichte. Die Galliker AG, die es seit 2006 besitzt, wollte dort ursprünglich ein neues Logistikzentrum bauen. Wegen der fehlenden Erschliessung über die enge Bahnhofstrasse scheiterte das Projekt, nachdem Anwohnerinnen und Anwohner ans Verwaltungsgericht gelangten und recht erhielten, wie der «Willisauer Bote» schreibt.

Daraufhin beabsichtigte das Altishofer Transportunternehmen, das bestehende Gewerbe- und Lagergebäude baulich umzunutzen. Die Gemeinde bewilligte ein erstes Baugesuch 2019. Doch die Anwohnenden zogen vors Kantonsgericht und obsiegten. Vor zwei Jahren erteilte Wikon unter Auflagen zum zweiten Mal grünes Licht. Zudem bewilligte sie ein Baugesuch der KNF Micro AG für die Weiterführung der Erschliessungsstrasse. Die Anwohnenden wehrten sich erneut vor dem Kantonsgericht, blitzten jedoch ab.

Nun gibt ihnen das Bundesgericht recht. Laut seinem Urteil lässt sich aus dem Baugesuch nicht entnehmen, wie die Galliker AG das Areal künftig nutzen will. Es lasse sich deshalb nicht klären, ob die Lärmgrenzwerte eingehalten und die Verkehrssicherheit an der sanierungsbedürftigen Bahnhofstrasse gewährleistet sei. Auch dem Bauprojekt der KNF Micro AG könne keine genügende Erschliessung attestiert werden. Das Bundesgericht weist die Baugesuche zur Neubeurteilung an die Gemeinde zurück.

Wikon muss nicht zum ersten Mal über die Bücher. Erst im Mai hob das Kantonsgericht die Baubewilligung für das geplante Planzer-Logistikzentrum an der Industriestrasse auf.