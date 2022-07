Kanton Luzern Mit guten Noten künftig prüfungsfrei in die Berufsmaturität Wer die Berufslehre mit guten Noten abschliesst, wird ab kommendem Jahr unter gewissen Bedingungen prüfungsfrei in die Berufsmaturitätsklasse nach der Lehre aufgenommen. Damit soll der Zugang zur Berufsmaturität weiter gestärkt werden.

Gemäss heutiger Regelung müssen Lernende, die nach der Lehre die Berufsmaturität (BM 2) absolvieren möchten, grundsätzlich eine Aufnahmeprüfung bestehen. Dieses Aufnahmeverfahren ist gemäss langjährigen Beobachtungen kein Garant für einen erfolgreichen Abschluss, heisst es nun in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei Luzern vom Donnerstag. Die Prüfung als «Momentaufnahme» werde von leistungsstarken Lernenden vielmehr als Hindernis für den Zugang zum Berufsmaturitäts-Ausbildungsgang wahrgenommen. Dementsprechend hat der Regierungsrat entschieden, dass künftig unter bestimmten Voraussetzungen die prüfungsfreie Zulassung in die BM 2 möglich ist. Dies wird beispielsweise bereits in den Kantonen Zürich sowie Ob- und Nidwalden erfolgreich praktiziert.

Diese Kriterien müssen für eine prüfungsfreie Aufnahme erfüllt sein

Bedingung für die prüfungsfreie Aufnahme in die BM 2 ist das Vorliegen eines Eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses (EFZ) mit einem Notenschnitt von mindestens 5,0. Der Abschluss darf zum Zeitpunkt des Eintritts in die BM 2 nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Bei Lernenden, welche die BM 2 direkt im Anschluss an die Berufslehre absolvieren möchten, wird eine sogenannte Zulassungsnote BM 2 berechnet. Diese muss ebenfalls mindestens 5,0 betragen.

Für die Kandidatinnen und Kandidaten der Berufsmaturitätsausrichtung Wirtschaft und Dienstleistungen bleibt die bisher geltende Möglichkeit der prüfungsfreien Zulassung bestehen. Für die Aufnahme in die Berufsmaturität Gestaltung und Kunst ist weiterhin ein gestalterisches Eignungsverfahren zu absolvieren.