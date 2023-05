Kanton Luzern 19-jähriger Töfffahrer rast mit 119 km/h durch Emmenbrücke Bei Kontrollen über das Pfingstwochenende hat die Luzerner Polizei rund zwei Dutzend Schnellfahrer gestoppt. Zudem wurden mehrere Fahrzeuge wegen technischer Abänderungen sichergestellt

Die Luzerner Polizei führte über Pfingsten im ganzen Kanton Geschwindigkeits- und Fahrzeugkontrollen durch. Rund zwei Dutzend Auto- und Motorradfahrer wurden dabei mit erhöhten Geschwindigkeiten gemessen und angezeigt, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Sechs Personen mussten ihren Führerausweis vor Ort abgeben, acht weitere Personen müssen mit einem Ausweisentzug rechnen.

In Emmenbrücke wurde im 50er-Bereich ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Portugal mit 119 km/h netto gemessen. Er erfüllt damit den Rasertatbestand und wurde festgenommen.

An mehreren Messstandorten wurden ausserorts Fahrzeuge mit Tempi zwischen 101 und 124 km/h gemessen, in Ohmstal (Gemeinde Schötz) waren drei Fahrzeuge im 60er-Bereich mit 81 km/h unterwegs und in Root wurden in einer 30er-Zone zwei Fahrzeuge mit 46 bzw. 47 km/h gemessen.

73 technisch abgeänderte Fahrzeuge in der Stadt Luzern kontrolliert

Bei einer koordinierten Fahrzeugkontrolle in der Stadt Luzern wurden 73 technisch abgeänderte Fahrzeuge kontrolliert. Drei Fahrzeuge mussten sichergestellt werden, zudem wurden weitere zehn Anzeigen wegen nicht vorschriftsgemässem Zustand ausgestellt. Zwei Lenker wurden ausserdem wegen starken Beschleunigens verzeigt.

Auch ein Schiffslenker wurde verzeigt. Er war auf dem Vierwaldstättersee mit 40 km/h statt den erlaubten 10 km/h unterwegs, ausserdem führte er den Schiffsführerausweis nicht mit sich. (zim)