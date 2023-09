Kanton Luzern Streifkollision mit 2,3 Promille ++ Irrfahrt unter Drogeneinfluss ++ Velofahrer schwer verletzt Im Kanton Luzern kam es am Wochenende zu mehreren Verkehrsunfällen. Eine Person wurde schwer verletzt.

In Emmenbrücke ist es am Samstag um 5 Uhr im Bösfeldkreisel zu einer Streifkollision mit zwei Fahrzeugen gekommen. Bei einem Lenker wurden 2,3 Promille gemessen, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Der Mann musste seinen Fahrausweis abgeben. Verletzt wurde niemand.

Die Irrfahrt eines unter Drogeneinfluss stehenden Rumänen endete am Sonnenplatz in Emmenbrücke vor der Treppe eines Geschäftshauses. Bild: Luzerner Polizei

Ebenfalls in Emmenbrücke ist am Sonntag um zirka 2.30 Uhr ein 32-jähriger Rumäne verunfallt. Der Mann beschädigte unter Drogeneinfluss beim Manövrieren auf einem Parkplatz an der Schulhausstrasse vier Fahrzeuge. Später kollidierte er am Sonnenplatz mit einer Laterne und prallte in die Treppe bei einem Geschäftshaus an der Gerliswilstrasse. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt 15'000 Franken.

Ein Autofahrer mit 1,2 Promille fuhr am Sonntag um zirka 5.50 Uhr auf dem Pilatusplatz in Luzern in eine Strassenlampe. Verletzt wurde niemand.

In Schötz verletzte sich ein Velofahrer schwer. Er fuhr am Freitag nach 19 Uhr in Ohmstal talwärts. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein Traktor entgegenkam. Der Velofahrer stürzte bei der Vollbremsung. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. (cgl)