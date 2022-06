Kanton Luzern 3126 Jugendliche haben eine Lehrstelle – 6,5 Prozent weniger als im Vorjahr Die Lage auf dem Lehrstellenmarkt im Kanton Luzern präsentiert sich deutlich schlechter als im Vorjahr. Dennoch ist der Kanton optimistisch.

Die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung des Kantons Luzern hat bis Ende Mai 3126 Lehrverträge bewilligt. Das sind 6,5 Prozent weniger als im Vorjahr (3345 Lehrverträge), wie es in einer Mitteilung heisst.

Deutlich weniger Lehrverträge als im Vorjahr wurden in den Bereichen Soziales (Fachfrau Betreuung), Gebäudetechnik, Detailhandel und Kaufmännische Berufe unterschrieben. Der Rückgang beträgt zirka 10 Prozent. Auch die Zahlen bei den handwerklichen Berufen seien bisher niedriger, was sich auf den Fachkräftemangel weiter auswirken könne, heisst es weiter.

Gemäss der Dienststelle gibt es genügend Lehrstellen und die Auswahl sei attraktiv. Dienststellenleiter Christof Spöring ruft die Jugendlichen auf, «alternative Lehrberufe in Erwägung ziehen». Hilfe bietet auch die Lehrstellenbörse Zentralschweiz (www.lehrstellenboerse-zentralschweiz.ch).

Trotz der tieferen Zahl an unterschriebenen Lehrverträgen zeigt sich der Kanton optimistisch. Er rechnet damit, dass – wie in den Vorjahren auch – bis zum Schulstart in zehn Wochen noch über 1200 Lehrverträge unterschrieben werden.