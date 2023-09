Kanton Luzern 4820 Jugendliche starten eine Lehre – das sind die beliebtesten Berufe Gegenüber dem Vorjahr wurden im Kanton Luzern 129 Lehrverträge mehr unterschrieben. Einen Zuwachs verzeichnet die Informatik- und Gesundheitsbranche. Trotzdem wird der Bedarf noch nicht gedeckt.

Der Kanton Luzern hat per Ende August 4820 Lehrverträge genehmigt – 129 mehr als im Vorjahr, wie die kantonale Dienststelle Berufs- und Weiterbildung mitteilt. Erfreulich seien die steigenden Zahlen bei den Gesundheitsberufen, namens Fachfrau Betreuung und Fachmann Gesundheit. Ein Plus von 20 respektive 57 Lehrverträgen gegenüber dem Vorjahr.

Top 10 der Lehrberufe im Kanton Luzern

Auf einem Rekordhoch bewegt sich der Beruf Landwirt: 158 Jugendliche haben im August mit diesem Lehrberuf gestartet – 22 mehr als im Vorjahr. Konstant oder rückläufig seien gewerbliche und technische Berufe, heisst es. Praktisch unverändert ist die Zahl der KV-Lehrverträge. 629 Jugendliche starteten eine kaufmännische Lehre (Vorjahr 627). Das KV nimmt damit bei den beliebtesten Berufen weiterhin den Spitzenplatz ein.

Der Lehrberuf Landwirt ist bei Jugendlichen im Kanton Luzern beliebt. Bild: Pius Amrein (St. Urban, 19. 12. 2022)

Erstmals starten zwei Klassen an Informatikmittelschule

Ein leichter Aufschwung zeigt sich in der Informatik: 164 Lehrverträge für Informatiker EFZ wurden unterzeichnet, 21 mehr als im Vorjahr. Zum Wachstum beigetragen hat die Informatikmittelschule in Luzern, die erstmals in zwei Klassen geführt wird. «Die Entwicklung freut mich, doch das Potenzial für Informatiklehren ist besonders bei Grossbetrieben nicht ausgeschöpft», wird Christof Spöring, Leiter der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung, in der Mitteilung zitiert. In Zeiten des Fachkräftemangels sei es für die Betriebe besonders wertvoll, wenn sie «massgeschneiderte Fachkräfte» ausbilden können.

831 Lernende beginnen Berufsmatura Im Kanton Luzern begannen 831 Lernende die Berufsmatura (-39 gegenüber Vorjahr). 369 Jugendliche besuchen ein Brückenjahr. Das sind knapp 12 Prozent aller Jugendlichen, die aus der obligatorischen Schule kommen. Der grosse Teil schaffe nach dem Brückenjahr den Einstieg in die Berufsausbildung, heisst es: Fast 89 Prozent konnten diesen Sommer nach einem Brückenjahr eine Lehre beginnen.

Immer wieder schaffen die Branchen neue Berufslehren. Diese haben jedoch oft einen schweren Start, wie es in der Mitteilung des Kantons weiter heisst: Es seien erst wenige Lernende in den neuen Berufen «Entwickler digitales Business EFZ» oder «Gebäudeinformatikerin EFZ» eingestiegen. Die Entwickler digitales Business unterstützen die digitale Transformation von Unternehmen. «Sie wären also gefragte Fachleute», heisst es.

Erfolgreich entwickelt habe sich die Lehre für Hotelkommunikationsfachleute. Der erste Jahrgang dieses Berufs startete 2018 mit acht Lernenden. Diesen Sommer waren es bereits 30. Nächstes Jahr werden neu die Lehren Solarinstallateur und Solarpraktikerin angeboten. (cgl)