Kanton Luzern 5G-Antenne in Hildisrieder Kirchturm geplant: Das Bistum Basel ist darüber wenig erfreut In Hildisrieden soll im Kirchturm eine Mobilfunkantenne eingebaut werden. Das Bistum Basel mahnt bei solchen Projekten zur Zurückhaltung, trotzdem hat die Swisscom schon in rund 50 Kirchtürmen Antennen installiert.

Im Turm der Hildisrieder Kirche soll eine Mobilfunkantenne installiert werden. Bild: Eveline Beerkircher (8. September 2022)

Im kommenden Frühling soll im Kirchturm von Hildisrieden eine Mobilfunkantenne installiert werden. Laut einem Bericht der «Sempacher Woche» handelt es sich dabei um die hochumstrittene 5G-Technologie. Dass sich die Mobilfunkanbieter bei der Standortsuche für ihre Antennen an die Kirchgemeinden wenden, ist nicht neu. In Rain zum Beispiel ist eine Kirchenantenne bereits im Einsatz.

Wie in Rain wird die künftige Mobilfunkantenne in der Hildisrieder Kirche von der Swisscom betrieben. Nach Angaben des Unternehmens betreibe die Swisscom schweizweit rund 50 Handyantennen in Türmen der Gotteshäuser. «Kirchen eignen sich grundsätzlich als Standorte für Mobilfunkanlagen, da sie meist zentral gelegen sind, über eine gewisse Höhe verfügen und von dort aus das gewünschte Gebiet oft optimal versorgt werden kann», heisst es auf Anfrage. Das gelte auch für den «zentral gelegenen» Hildisrieder Kirchturm.

Wie viele Swisscom-Antennen in Luzerner Kirchen stehen, sagt das Unternehmen nicht. Ebenso hält es sich bedeckt bei der Frage nach weiteren solchen Projekten im Kanton Luzern. Keine Angaben macht die Swisscom zudem dazu, wie viel Geld die Kirchgemeinden für die Bereitstellung der Kirchtürme erhalten.

Bistum gegen kommerzielle Nutzung von Kirchen

Beim Bistum Basel, das für die Luzerner Kirchen zuständig ist, sorgen die Handyantennen in den Kirchtürmen nicht für Begeisterung. Die «Sempacher Woche» zitiert ein Positionspapier des Bistums zu diesem Thema von Anfang 2020, verfasst von Generalvikar Markus Thürig. Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt Bistumssprecher Hansruedi Huber, dass dieses Papier der aktuellen Haltung des Bistums entspricht.

Die Hildisrieder Kirche. Bild: Eveline Beerkircher (8. September 2022)

Thürig empfiehlt darin den Pfarreien und Kirchen «dringend Zurückhaltung und Vorsicht», wenn es um den Einbau von Mobilfunkantennen in Kirchtürmen und kirchlichen Gebäuden geht. Der Generalvikar schreibt weiter, die gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Mobilfunkanlagen seien noch nicht geklärt.

Das Bistum sorgt sich demnach um den Zusammenhalt der Kirche. «Entsteht gegen ein Projekt erheblicher Widerstand, soll vom Projekt Abstand genommen werden», schreibt Thürig. Ein Dorn im Auge ist dem Generalvikar zudem die kommerzielle Nutzung von Kirchen. Dies widerspreche deren «ureigener Bestimmung».

Pfarreileiter nennt ästethische Gründe

Viel machen kann das Bistum allerdings nicht, wenn sich eine Pfarrei oder Kirchgemeinde für den Einbau einer Handyantenne entscheidet. «Weil die Kirchen im Kanton Luzern im Besitz der Kirchgemeinden oder deren Stiftungen sind, kann das Bistum nur Empfehlungen abgeben», sagt Sprecher Hansruedi Huber.

Erich Hausheer ist Leiter der Pfarreien Hildisrieden und Rain. Für ihn hat die Platzierung der Antenne im Kirchturm vor allem ästhetische Gründe. «So kann verhindert werden, dass in unmittelbarer Nähe der Kirche ein optisch störender Antennenmast gebaut werden muss.» Dass er Pfarreileiter von zwei Gemeinden ist, in deren Kirchen Antennen installiert werden, habe sich so ergeben, sagt Hausheer. «Wir haben einfach sehr gut gelegene Kirchen.»

Grossen Widerstand von Kirchgängern habe er nicht gespürt. «Das Projekt ist schon länger Thema an Hildisrieder Gemeindeversammlungen, auch die Kirchgemeindeversammlung hat es durchgewunken.» Vor zehn Jahren, als man zum ersten Mal über eine Antenne in der Rainer Kirche gesprochen habe, seien die Diskussionen noch kontroverser verlaufen, erzählt Hausheer. «Die Akzeptanz ist mittlerweile viel grösser. Zudem wünschen sich viele Personen eine bessere Netzabdeckung.»