Kanton Luzern 6000 Unterzeichnende wollen das Stimmrechtsalter 16 in Luzern – die kantonale Initiative wird eingereicht Die Forderung von Luzerner Jungparteien stiess auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Nächsten Montag wird die kantonale Volksinitiative für das Stimmrechtsalter 16 eingereicht.

Kurz vor Ablauf der Jahresfrist ist es vollbracht: Die kantonale Volksinitiative für das Stimmrechtsalter 16 wird eingereicht. Rund 6000 Unterschriften haben die Initiantinnen und Initianten gesammelt, wie der Grüne Kantonsrat Samuel Zbinden auf Anfrage mitteilt. Nötig für eine kantonale Verfassungsinitiative sind 5000 Unterschriften.

«Es ist doch etwas knapp geworden, aber im Schlussspurt sind nochmals zahlreiche Unterschriften dazugekommen», sagt Zbinden. Am kommenden Montag wird die Initiative in Anwesenheit von Angehörigen verschiedner Jungparteien beim Luzerner Regierungsgebäude eingereicht. Dies heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag.

Ein Jahr nach Startschuss des Unterschriftensammlung für das Stimmrechtsalter 16 wird die kantonale Volksinitiative eingereicht. Bild: PD

«Was sicher geholfen hat, ist dass wir auf eine breite Allianz zählen konnten», sagt Zbinden. Dem für das Anliegen gegründete Bündnis gehören die vier Jungparteien Junge Grüne, Juso, Junge GLP und Junge Mitte an, ebenso wie beispielsweise die Pro Juventute oder das kantonale Jugendparlament.

Die Allianz fordert ein aktives Stimmrecht für Luzernerinnen und Luzerner ab 16 Jahren. 16-18-Jährige sollen somit wählen und abstimmen sowie Initiativen und Referenden ergreifen können. Das passive Wahlrecht – also die Möglichkeit einer Wahl in ein politisches Amt – soll weiterhin Volljährigen vorbehalten sein. (abt)