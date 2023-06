Kanton Luzern 65 Feuerwehrleute rückten aus: Schopf in Langnau bei Reiden wird durch Feuer komplett zerstört In der Nacht auf Sonntag geriet in Langnau bei Reiden aus noch ungeklärten Gründen ein Schopf in Vollbrand.

In Langnau bei Reiden musste in der Nacht auf Sonntag die Feuerwehr ausrücken. Ein Schopf an der Schulhausstrasse hatte um halb zwei Uhr morgens Feuer gefangen, wie BRK News berichtet. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute sei der Schopf schon in Vollbrand gestanden, heisst es weiter. Die rund 65 Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiggertal begannen sofort mit den Löscharbeiten, konnten aber nicht mehr verhindern, dass der Schopf komplett zerstört wurde.

Der Feuerwehreinsatz beim Schopfbrand in Langnau bei Reiden. Video: CH Media

Beim Brand wurde niemand verletzt. Die Luzerner Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache sowie zur genauen Höhe des Sachschadens aufgenommen. (mha)