Kanton Luzern Ab 2023 können Investitionen in Solaranlagen von den Steuern abgezogen werden Wer in Solarenergie und energetische Sanierungen investiert, kann künftig auch bei den Staats- und Gemeindesteuern profitieren.

Ein Mann montiert eine Solaranlage auf dem Dach einer Scheune. Bild: Nadia Schärli

Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) hat es bereits am Montagabend an der Delegiertenversammlung seiner Partei angekündigt, jetzt erfolgt die Bestätigung aus der Luzerner Staatskanzlei: Ab 1. Januar 2023 können im Kanton Luzern vorgenommene Investitionen in Solaranlagen und energetische Sanierungen auch bei den Staats- und Gemeindesteuern abgezogen werden. Bisher ist das nur bei der direkten Bundessteuer möglich. Die Dienststelle Steuern arbeite aktuell die Details aus, heisst es in einer Mitteilung. Diese würden dann Ende September kommuniziert. (dlw)