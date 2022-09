Corona Ab dem 10. Oktober gibt es kostenlos den zweiten Booster für alle Luzernerinnen und Luzerner Impfwillige Luzernerinnen und Luzerner ab 16 Jahren können sich ab dem 10. Oktober gratis eine Auffrischimpfung verabreichen lassen. Anmelden kann man sich online oder telefonisch.

Im Kanton Luzern können sich alle Personen ab 16 Jahren für die zweite Auffrischimpfung anmelden. Bild: Boris Bürgisser (Willisau, 21. April 2021)

Ab dem 10. Oktober können sich Personen ab 16 Jahren im Kanton Luzern kostenlos eine zweite Auffrischimpfung verabreichen lassen. Wie der Kanton Luzern in einer Mitteilung schreibt, wird auf eine Priorisierung der Impfwilligen verzichtet. Wer sich impfen lassen will, kann dies in den drei kantonalen Impfzentren in Luzern, Willisau und Hochdorf tun.

Überdies sind die Auffrischimpfungen an allen Standorten des Luzerner Kantonsspitals sowie bei verschiedenen Arztpraxen und Apotheken möglich. Anmelden kann man sich telefonisch unter 041 228 45 25 oder online. Wichtig: Spontanes Impfen ohne Voranmeldung ist an keinem Standort möglich.

Hier können Sie sich anmelden Online-Anmeldung der kantonalen Impfzentren

Telefonisch unter 041 228 45 25

Anmeldeformular für die Standorte des Luzerner Kantonsspitals

Regierungspräsident Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements, lässt sich in der Mitteilung zitieren: «Ich rate besonders Personen ab 65 Jahren, Personen mit Vorerkrankungen und Schwangeren, sich für eine zweite Auffrischimpfung anzumelden.»

Das liege in erster Linie im eigenen Interesse dieser Personengruppen, um sich vor schweren Krankheitsverläufen zu schützen, so Graf. Zudem trage es dazu bei, das Gesundheitswesen vor einer Überlastung zu schützen. (pl)