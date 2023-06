Kanton Luzern Acht Riesenbüchsen sollen Leute vom Littering abhalten Der Kanton Luzern lanciert mit dem Verband der Luzerner Gemeinden und dem Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband eine Kampagne gegen Littering. Den Anstoss dazu gaben zwei Vorstösse, die vor drei Jahren eingereicht worden waren.

Eine weggeworfene Getränkebüchse auf einem Acker. Bild: Manuela Jans-Koch (Grosswangen, 22. 7. 2021)

Sie verschandeln die Landschaft und gefährden das Tierwohl: weggeworfene Büchsen, PET-Flaschen, Zigarettenstummel. Dem Littering auf Äckern und Weideflächen will der Kanton Luzern jetzt entgegenwirken. Acht aufblasbare Riesenbüchsen, die im Design an einen bekannten Energy-Drink erinnern, stehen bis Mitte Oktober an abwechselnden Standorten auf der Luzerner Landschaft. Zusätzlich bedient der Kanton die Gemeinden mit verschiedenem Informationsmaterial, das an die Bevölkerung abgegeben werden kann.

Die Aktion, die am Dienstagmorgen vor Beginn des zweiten Sessionstages vorgestellt worden ist, geht auf zwei Vorstösse zurück, die vor knapp drei Jahren vom Kantonsparlament überwiesen worden sind: eine Motion von Roger Zurbriggen (Mitte, Neuenkirch) und ein Postulat von Angela Lüthold (SVP, Nottwil).

Mit anderen Kampagnen abgestimmt

Damals stand der Luzerner Regierungsrat einer kantonalen Sensibilisierungskampagne negativ gegenüber. Woher der Sinneswandel? «Die Vorstösse sind überwiesen worden, was wir als Auftrag verstehen», erklärte Bau-, Umwelt- und Baudirektor Fabian Peter (FDP) auf eine entsprechende Nachfrage. Mit dem Verband der Luzerner Gemeinden und dem Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband habe der Kanton zwei Partner an Bord. Ausserdem sei die Kampagne mit ähnlichen Bemühungen des Bundes auf nationaler Ebene sowie des WWF am Sempachersee auf lokaler Ebene abgestimmt.

Zu einem runden Tisch mit Vertretern des Bundes, wie dieser vor drei Jahren in Aussicht stellte, ist es laut Fabian Peter nie gekommen. Das erkläre die lange Frist bis zur Umsetzung der Vorstösse. Dem Bäuerinnen- und Bauernverband ist wichtiger, dass überhaupt etwas geschieht, tönte Präsident Markus Kretz an. «Das Littering nimmt nämlich weiterhin zu.» Weggeworfener Abfall beschere den Landwirten einen Mehraufwand für die Beseitigung.

Unentdeckter Abfall werde wegen des Maschineneinsatzes verkleinert und gelange so mit dem Futter in die Mägen der Tiere. Das führe im schlimmsten Fall zum Tod der Tiere. «Auch liegen gelassener Hundekot ist ein Problem, weil er zu Infektionen führen kann, wenn ihn die Tiere fressen.» Maurus Frey, Vorstandsmitglied des Gemeindeverbands und Grüne-Kantonsrat, hob den volkswirtschaftlichen Schaden hervor, den Littering verursache. «Schweizweit wird dadurch das Gemeinwesen mit rund 114 Millionen Franken pro Jahr belastet.» Ob die Kampagne etwas bringt? Davon sind die involvierten Partner jedenfalls überzeugt.