Detailhandel Migros-Partner Adligenswil wird zur Migros-Filiale Der Migros-Partner Adligenswil schliesst Ende August seine Türen. Nach einer kurzen Umbauzeit entsteht dort eine Migros-Filiale.

Nach über 20 Jahren schliesst der Migros-Partner Adligenswil am Samstag, 26. August 2023 seine Türen. Danach wird die bisherige Verkaufsfläche umgebaut und es entsteht dort eine Migros-Filiale. Diese öffnet am Donnerstag, 7. September, wie die Migros Luzern am Freitag mitteilte.

Die Nahversorgung in Adligenswil sei sichergestellt. Für Kundinnen und Kunden der Migros gebe es weiterhin ein breites Angebot aus dem Frischesortiment sowie Bio- und regionale Produkte. Die Filiale biete neu auch zwei Self-Checkout-Kassen an.

Der bisherige Inhaber, Kajenthran Kanagalingam, gibt seine Geschäftstätigkeit aus persönlichen Gründen auf, wie die Migros weiter mitteilt. Gordana Grmaca, die aktuell stellvertretende Leiterin der Migros im Wohncenter in Emmen ist, wird die Leitung der neuen Migros-Filiale in Adligenswil übernehmen. (luz)