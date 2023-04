Kanton Luzern Alle Hochschulbibliotheken werden ab Herbst von der ZHB geführt Am 1. Oktober 2023 übernimmt die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB) die Führung aller sechs Bibliotheken der Hochschule Luzern. So würden sich gemäss HSLU neue Synergien ergeben.

Am 1. Oktober 2023 übernimmt die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern die Führung aller sechs Bibliotheken der Hochschule Luzern (HSLU). Diese sind bis dato verschieden organisiert. So werden sie an den vier Standorten Design & Kunst, Musik, Soziale Arbeit sowie Technik & Architektur direkt durch das jeweilige Departement geführt. Die Standorte Wirtschaft und Campus Zug-Rotkreuz hingegen werden von der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB) betrieben.

Barbara Bader, Direktorin der Hochschule Luzern, und Benjamin Flämig, Direktor der ZHB Luzern, unterzeichnen die Leistungsvereinbarung zur Integration der HSLU-Bibliotheken in die ZHB Luzern. Bild: ZHB Luzern

Bereits heute würden in vielen Bereichen Verflechtungen bestehen, wie die HSLU kommuniziert. Der Zusammenschluss erleichtere sowohl die Forschungs- und Publikationsunterstützung sowie das Management von Forschungsdaten und elektronischen Medien. Es würden sich Synergien ergeben, von denen beide Parteien profitieren könnten. Für die Nutzerinnen und Nutzer der Bibliotheken habe der Wechsel keine unmittelbaren Folgen. (luz)