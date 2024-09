Kanton Luzern «Alles Geschehene muss ans Licht kommen» – so reagieren die Landeskirche und das Bistum auf die Missbrauchsfälle Forscherinnen und Forscher deckten diese Woche das Ausmass der sexuellen Übergriffe in der katholischen Kirche auf. Auch aus dem Kanton Luzern sind Fälle bekannt.

«Du hast die Wahl, sagte er jeweils im Zimmer, in dem wir unsere Kontrollen hatten, du hast die Wahl: vier Schläge mit der Hand, aber dann musst du die Hosen runterlassen. Oder du kannst die Hosen anlassen, dann sind es vier Schläge mit dem Stock.» So schildert ein ehemaliger Heimbewohner der Luzerner Erziehungsanstalt Rathausen im Dokumentarfilm «Das Kinderzuchthaus» des Regisseurs Beat Bieri aus dem Jahr 2010 einen Akt der Misshandlung durch das katholische Personal.

Dessen Aufarbeitung löste gemäss der Studie der Historikerinnen und Historiker der Universität Zürich im ganzen Land weitere Meldungen von Missbrauchsfällen aus und lenkte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf solche Erziehungsanstalten: «In den folgenden Jahren wurden in der ganzen Schweiz verschiedene Studien durchgeführt, die Heime, Schulen und die verantwortlichen Ordensgemeinschaften in den Blick nahmen. Auch die katholische Kirche reagierte.»

Auch in Knutwil kam es zu Übergriffen

In den Fokus der Öffentlichkeit rückte in den vergangenen Jahren auch die ehemalige «Erziehungsanstalt für Schwererziehbare» in Knutwil. Die vier Jahre, die er dort verbrachte, seien die schlimmsten Jahre seines Lebens gewesen, erzählte der ehemalige Heimbewohner Mario Delfino dieser Zeitung vor einem Jahr. Zu sexuellen Übergriffen kam es in Knutwil in den Zimmern der Mönche oder im Beichtstuhl.

Diese Erlebnisberichte sind nur ein kleiner Teil der mehr als 1000 aufgedeckten Fälle von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Und auch diese Zahl ist wohl in Realität noch höher. Zahlreiche Archive haben die Studienautoren aus Zeitgründen noch nicht auswerten können, andere Archive sollen Akten vernichtet haben.

Die Meinung der Studienautoren teilt auch der Ordinarius für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht der Universität Luzern, Adrian Loretan. «Das ist erst die Spitze des Eisbergs», ist er überzeugt. Die Strukturen, die Missbrauch ermöglichten, würden kaum verändert. «Ich sehe die Übergriffe und die Vertuschung als ein strukturelles Problem an, das einer längeren Korrekturarbeit bedarf.»

«Ich bin erschüttert»

Auf Anfrage gibt Synodalverwalter Edi Wigger an, dass man von Aktenvernichtungen in der katholischen Kirche des Kantons Luzern keine Kenntnisse habe. «Die Landeskirche, die 1970 gegründet wurde, hat seither keine Akten vernichtet.» Man habe im eigenen Archiv nach derzeitigem Wissensstand auch keine Akten zu Missbrauchsfällen. Diese würden sich, wenn, dann bei den örtlichen Kirchgemeinden als Arbeitgeberinnen befinden. Man wisse nicht, ob dort je Akten vernichtet wurden. Die Einhaltung der Archivbestimmungen werde aber regelmässig kontrolliert.

Zahlen dazu, wie viele durch die Studie aufgedeckten Missbrauchsfälle aus dem Kanton Luzern stammten, hätten sie keine, erklärt Annegreth Bienz-Geisseler, Synodalratspräsidentin der Landeskirche. Man gehe davon aus, «dass es Missbrauchsfälle gegeben hat, gibt und noch welche aufgedeckt werden, zumal Luzern ein katholischer Kanton ist». Zu den Ergebnissen der Studie sagt sie: «Ich bin erschüttert. Den betroffenen Menschen wurde unbeschreibliches Leid zugefügt.» Dass die Kirche deren Geschichte nicht ernst genommen habe, sei unentschuldbar und dürfe künftig nicht mehr vorkommen.

Bistum Basel gesteht Fehler ein

Erst im vergangenen Monat deckte der «Beobachter» auf, dass das Bistum Basel, zu dem auch die Kantone Luzern und Zug gehören, ein Verfahren zum sexuellen Missbrauch eines Mädchens in den 90er-Jahren in der Zentralschweiz durch einen Priester eingestellt hatte. Gemäss dem «Beobachter» traf Bischof Felix Gmür diesen Entschluss, nachdem er sich mit dem Priester getroffen hatte und zum Schluss gekommen war, dass die Vorwürfe nicht zutrafen. Trotzdem erhielt das Opfer von der Genugtuungskommission 15’000 Franken, ausserdem wurde dem Priester verboten, kirchliche Dienste auszuüben. Erst im Zuge der Recherchen schickte Bischof Gmür die Akten nach Rom – und das Bistum veröffentlichte eine Stellungnahme, in der es sich entschuldigte. Der Bericht sei «für das Bistum Anlass, begangene Fehler anzuerkennen, sie umgehend zu beheben und zukünftig zu vermeiden».

In einem Statement nach der Veröffentlichung der Studie gesteht der Bischof denn auch eigene Fehler ein. Er danke den Forschenden und den Medienschaffenden dafür, dass diese den Betroffenen eine Stimme gäben, «die auch ich in der Vergangenheit nicht immer rechtzeitig gehört habe». Er anerkenne die Fehler, die im Bistum Basel geschahen, und bitte für den zugefügten Schmerz um Verzeihung. «Alles Geschehene muss ans Licht kommen», so Bischof Gmür.

Interne und externe Anlaufstellen für Opfer

Die von der Bischofskonferenz kommunizierten Massnahmen gegen weitere Missbrauchsfälle werden im Kanton Luzern grösstenteils bereits umgesetzt. Man befasse sich bereits seit rund 15 Jahren mit dem Thema Missbrauch, sagt Synodalratspräsidentin Bienz-Geisseler. So seien etwa ein Leitfaden und eine Studie zum Thema im Jahr 2013 veröffentlicht worden, 2020 folgte ein Papier des Synodalrats.

«Die darin definierten Massnahmen sind verbindlich für die Landeskirche, deren Mitarbeitende und Angebote», erklärt Bienz-Geisseler. Zur Prävention werde mit Mitarbeitenden etwa über erlaubte und unerlaubte Körperkontakte, respekt- und liebevollen Umgang mit Kindern sowie über Abhängigkeitsverhältnisse gesprochen. Bei der Anstellung werde bei früheren Arbeitgebern Auskunft zum Verhalten gegenüber Kindern eingeholt und ein Strafregisterauszug verlangt. Einzig die am Dienstag vorgestellte Massnahme der psychologischen Prüfung künftiger Angestellter führe man nicht durch. Für Opfer gebe es ausserdem interne sowie externe Anlaufstellen.