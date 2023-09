Kanton Luzern Alt Regierungsrat Guido Graf übernimmt neues Amt Der 65-jährige Pfaffnauer wird Stiftungsratspräsident von Pro Senectute. Er wird das Ehrenamt am 1. Januar 2024 übernehmen. Guido Graf tritt die Nachfolge von Daniel Suter an.

Der Luzerner alt Regierungsrat Guido Graf (Mitte) wird Stiftungsratspräsident von Pro Senectute Kanton Luzern. Am 1. Januar 2024 werde er das Ehrenamt übernehmen, teilt die Organisation mit. Der 65-jährige Pfaffnauer tritt die Nachfolge von Daniel Suter an.

Guido Graf. Bild: zvg

«Menschen in Würde und selbstbestimmt älter werden zu lassen, erachte ich als eine der grossen Herausforderungen der Gegenwart», wird Graf in der Mitteilung zitiert. Sein Engagement bei Pro Senectute sei «mein Dank an die Luzerner Gesellschaft für ihr Vertrauen». Pro Senectute Kanton Luzern zählt 64 Mitarbeitende und 1300 Freiwillige.

Der bisherige Stiftungsratspräsident Daniel Suter ist ins Jura gezogen und bezeichnet die Ablösung durch Guido Graf als Glücksfall. Der frühere Campus-Sursee- und Verkehrshaus-Direktor war drei Jahre im Amt. (cgl)