Kanton Luzern Andrea Kaufmann soll für die Junge Mitte in den Regierungsrat Am Mittwochabend hat die Junge Mitte Kanton Luzern an der Kantonalversammlung einstimmig die 23-jährige Andrea Kaufmann aus Sursee für die Regierungsratswahlen nominiert.

Andrea Kaufmann will in den Luzerner Regierungsrat. Bild: PD

An der Kantonalversammlung in Ruswil hat auch die Junge Mitte Kanton Luzern ihren Wahlkampf lanciert: Die 23-jährige Andrea Kaufmann aus Sursee wurde einstimmig als Regierungsratskandidatin für die anstehenden Wahlen im Frühjahr 2023 nominiert, wie die Jungpartei am Donnerstagmorgen mitteilt.

Die gelernte Kauffrau ist in Neudorf in einer KMU-Familie aufgewachsen und arbeitet in der Immobilienbranche. Kaufmann ist im Vorstand der kantonalen Jungpartei und engagiert sich bei der Mitte-Ortspartei in Beromünster und Sursse, in der Wahlkreispartei Sursee ist sie als Finanzchefin tätig.

Ihre Freizeit verbringe sie gerne an der Fasnacht, beim Töfffahren, am Segeln oder in der Musikgesellschaft Beromünster. (pl)