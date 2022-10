Kanton Luzern Armutsquote blieb vor der Coronapandemie stabil Wer ist im Kanton Luzern armutsgefährdet? Ist die Armutsquote auf dem Land oder in der Stadt höher? Auf diese und weitere Fragen liefert das Statistikamt Lustat antworten.

Im Caritas-Markt in Luzern können Armutsbetroffene mit Gutscheinen vergünstigt Lebensmittel einkaufen. Bild: Boris Bürgisser (13. Mai 2020)

Im Jahr 2019 waren 7,6 Prozent der Haushalte im Kanton Luzern von Armut betroffen. Das zeigen die neusten Zahlen über die finanzielle Situation der Luzerner Haushalte, welche das Statistikamt Luzern veröffentlicht hat. Im Vergleich zum Vorjahr blieb die Quote stabil. Die Zahl sagt aus, wie viele Personen in Privathaushalten leben, deren Erwerbseinkommen, Sozialversicherungsleistungen oder Vermögen nicht ausreichen, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Über die Hälfte von ihnen werden dank Sozialleistungen über die Armutsgrenze gehoben. Das sind rund 16’600 Personen.

Kinder und Jugendliche seien einem erhöhtem Armutsrisiko ausgesetzt, aber nicht generell, sondern nur, wenn sie im Haushalt eines alleinerziehenden Elternteils leben. So sind Alleinerziehende auch am stärksten armutsgefährdet. Hier liegt die Quote bei 26,8 Prozent. Ein Grund ist laut Lustat die erschwerte Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

In städtischen Gebieten ist Armut besonders verbreitet. Hier ist jede zehnte Person von Armut betroffen. In ländlichen Gebieten trifft dies auf etwa jede 20. Person zu. Grund für den Unterschied ist, dass Alleinerziehenden- und Einpersonenhaushalte im urbanen Raum verhältnismässig häufig anzutreffen sind. (rem)