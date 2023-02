Kanton Luzern Arnet Bau übernimmt schrittweise die Häller Bau AG Die Arnet Bau AG mit Sitz im Entlebuch und Rothenburg übernimmt ab 1. April 2023 schrittweise Inventar und Standort der Häller Bau AG in Sempach.

Die Arnet Bau AG wächst. Bild: Screenshot www.arnet-ag.ch

Die Arnet Bau AG aus Entlebuch und Rothenburg übernimmt ab dem 1. April schrittweise die Häller Bau AG in Sempach. Das schreiben die beiden Baufirmen in einer gemeinsamen Mitteilung.

Eine umfassende persönliche Standortbestimmung habe das Unternehmerpaar Stefan und Heidi Häller dazu bewogen, für ihren Betrieb einen Partner mit vergleichbaren Grundwerten zu suchen. «Nach über dreissig Jahren als selbstständige Bauunternehmer schmerzt uns beide dieser Schritt sehr. Gleichzeitig freut es uns, dass wir mit Michael Hauser und seinem Team der Arnet Bau AG einen verlässlichen Partner gefunden haben», lässt sich Stefan Häller in der Mitteilung zitieren.

Die Arnet Bau AG wird von ihrem heutigen Betriebsstandort in Rothenburg auf das Werkhofgelände der Häller Bau AG in Sempach umziehen – sämtliche Mitarbeitenden werden ebenfalls übernommen. Ab kommendem Herbst wird die Arnet Bau AG bei einem Personalbestand von rund 140 Mitarbeitenden 13 Lernende in unterschiedlichen Berufssparten ausbilden. (pl)