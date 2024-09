Kanton Luzern Arztpraxis in Weggis: Mutter geht, Sohn übernimmt Hausärztin Doreen Hug tritt kürzer und übergibt an ihren Sohn Michael. Auch beim Hobby teilen sie die gleiche Leidenschaft.

Exklusiv für Abonnenten

Hausärzte sind begehrt, eine Praxisnachfolge zu finden, ist heutzutage deshalb keine Selbstverständlichkeit. Geklappt hat es in der Gemeinschaftspraxis Weggishof. Hier übergibt Doreen Hug an Michael Hug. Bemerkenswert: Sie ist die Mutter, er ihr Sohn.

Michael Hug übernimmt den Platz von seiner Mutter Doreen Hug. Bild: Boris Bürgisser (Weggis, 5. 9. 2023)

Michael Hug hat zudem einen wortwörtlich weiten Weg hinter sich: Er ist vor kurzem mit seiner Frau und den drei Kindern im Alter von 8, 5 und 3 Jahren von Frankfurt am Main nach Adligenswil gezogen. Seit Anfang September arbeitet er in der «Praxis im Weggishof» in Weggis. Gegründet haben die Gemeinschaftspraxis vor drei Jahren Doreen Hug und Isabelle Hug, die beiden sind übrigens nicht verwandt. Sie haben sich zusammengetan, um die Hausarztmedizin auf dem Land auch künftig zu gewährleisten. Seit vergangenem Jahr ist eine weitere Ärztin an Bord.

Doreen Hug führte in Frankfurt eine Hausarztpraxis. Doch sie empfand die Rahmenbedingungen zunehmend als Belastung. Sie beschloss, dem deutschen Gesundheitssystem den Rücken zu kehren und in die Deutschschweiz zu ziehen. Dafür schaute sie sich rund zehn Praxen an. Bei jener von Alois Knüsel in Weggis, der seine Hausarztpraxis nach rund 30 Jahren übergeben wollte, habe alles gestimmt. 2011 übernahm sie dessen Einzelpraxis.

Pläne geraten ins Wanken

Dass nun der Zweitgeborene seiner Mutter nachfolgt, habe sich schon länger abgezeichnet. «Ich sah, wie happy sie in Weggis ist», sagt Michael Hug. Im vergangenen Jahr gerieten die Pläne aber arg ins Wanken. Grund: Aufgrund einer neuen gesetzlichen Bestimmung müssen Ärztinnen und Ärzte neu drei Jahre in einer zertifizierten Weiterbildungsstätte in der Schweiz arbeiten, etwa einem Spital, bevor sie bei der obligatorischen Krankenversicherung abrechnen dürfen.

Damit hoffte der Bundesrat auf weniger neue Ärzte aus dem Ausland, was die Kosten dämpft. Nicht bedacht wurde aber, dass Hausärzte händeringend gesucht werden, vor allem auf dem Land. «Einige Hausarztpraxen mussten wegen fehlender Nachfolge die Türen endgültig schliessen», sagt Doreen Hug. Der Bund korrigierte den Fehler. Anfang Jahr traten laut Hug Ausnahmebestimmungen für Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte sowie Psychiaterinnen und Psychiater in Kraft.

Auch für Sohn Michael ist Arzt ein Traumberuf. Wie seine Mutter, die zuerst eine Ausbildung als Sekundarlehrerin machte, musste er aufgrund des Numerus clausus einen Umweg machen; seine Erstausbildung ist Physiotherapeut.

Leidenschaft für Landhockey

Nebst dem Arztberuf teilen sich Mutter und Sohn die Leidenschaft für Landhockey. Beide sind ehemalige Bundesligaspieler, Doreen Hug wurde mit Frankfurt zwei Mal deutsche Meisterin. Ihr Vater war Präsident des deutschen sowie des europäischen Landhockeyverbandes. Und die Familientradition wird weitergeführt; der älteste Sohn von Michael Hug spielt in der Nachwuchsabteilung des Luzerner Sportclubs.

Funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Mutter und Sohn bislang? Beide nicken. «Ich finde die Arbeitsweise meiner Mutter sehr gut, ich werde sicherlich noch einiges abschauen können.» «Ich umgekehrt auch», schiebt Doreen Hug nach, «wir lernen voneinander».

Die 67-Jährige wird ihr Pensum stetig reduzieren und arbeitet ab Januar noch 20 Prozent. Ihr Ziel sei es, sich mit 70 endgültig zurückzuziehen. Mit der neu gewonnenen Zeit will sie eventuell ihr anderes Sport-Hobby wieder aufleben lassen, das Fechten. Ansonsten wandere und fotografiere sie gerne. «Ich freue mich auf mehr Zeit mit den fünf Enkelkindern. Und einen Mann und einen Hund habe ich ja auch noch.»