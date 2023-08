Kanton Luzern Asyl-Notlage aufgehoben – Gemeinden müssen keine Plätze mehr liefern Die Strafzahlungen für Gemeinden, die zu wenig Asylplätze zur Verfügung stellen, sind bald Geschichte. Der Kanton geht davon aus, für das laufende Jahr genügend Plätze zu haben.

Die Luzerner Regierung hebt die Notlage im Asylbereich per Ende August auf. Das geht aus einer Mitteilung des Kantons hervor. Die Regierung hat die Notlage im März 2022 infolge des Kriegsausbruchs in der Ukraine ausgerufen. Im November 2022 wurde sie auf den gesamten Asyl- und Flüchtlingsbereich ausgeweitet.

Die Marienburg in Wikon wird als Unterkunft für Geflüchtete genutzt. Bild: Manuela Jans-Koch (7. 7. 2022)

«Die aktuelle Lage im Asyl- und Flüchtlingswesen im Kanton Luzern ist momentan auf hohem Niveau stabil», heisst es nun in der Mitteilung. Laut Prognosen des Bundes müsse der Kanton Luzern für das laufende Jahr mit 1440 zugewiesenen Personen aus dem ordentlichen Asylverfahren rechnen. Hinzu kommen bis zu 840 neuankommende Personen aus der Ukraine. Gestützt auf diese Prognosen könne davon ausgegangen werden, dass die vorhandenen Plätze im Kanton Luzern für das Jahr 2023 ausreichen würden, schreibt die Regierung.

Darum hat die Regierung weiter entschieden, die Zuweisung von Personen an die Gemeinden per Ende September aufzuheben. Damit müssen die Kommunen keine Strafzahlungen mehr leisten, wenn sie zu wenig Plätze zur Verfügung stellen. Die Gemeindezuweisung wurde im Juni 2022 in Kraft gesetzt.