Kanton Luzern Distinguished Gentleman's Ride: Auf ihrer Sonntagsausfahrt sammelten feine Leute Geld für die Männergesundheit In der Region Luzern haben am 22. Mai rund 300 Männer und Frauen in Sonntagsrobe am Gentelman’s Ride teilgenommen. Dabei sind gegen 10'000 Franken für Prostatakrebsforschung und Suizidprävention zusammen gekommen.

Die erste Zeile des Liedes «The Distinguished Gentleman’s Ride» müsste in der deutschen Fassung lauten: «Am Sonntag will mein Süsser mit mir Spenden gehn..!» Das Lied gibt es aber nicht und der Wortlaut wäre sowieso gestohlen und etwas zurechtgebogen.

Er beschreibt aber ziemlich genau, was sich am 22. Mai in der Region Luzern, in zehn weiteren Gebieten der Schweiz und in über 100 Ländern weltweit zugetragen hat: Gut gekleidete Männer und Frauen haben sich in grosser Zahl auf eine gemeinsame Motorradtour begeben und lenkten durch ihr Outfit die Aufmerksamkeit der Leute auf Trottoirs, in Autos, auf Balkonen oder in Gartenbeizen auf sich.

Dieses Ziel hat die Gruppe, die den «Distinguished Gentleman's Ride Luzern» begangen hatte, garantiert erreicht. Gestartet sind im Ace Café in Rothenburg laut den Organisatoren 289 Motorräder. Viele Leute waren zu zweit auf einem Bike unterwegs, noch mehr jedoch fuhren solo. Wie Werni Bösch aus Weggis, der seine Moto Guzzi Super Alce Jahrgang 1951 hervorgeholt hat. Er ist Mitglied des «Tschingge & Oldtimer-Töffclub Küssnacht», wie er lachend sagt. «Das kannst Du so aufschreiben, man kennt uns unter diesem Namen», fügt er an.

Werni und Desirée vom Italo-Moto-Club Küssnacht vor der Abfahrt. Bild: Roger Rüegger (Rothenburg, 22. Mai 2022)

«Habe sofort zugesagt»

Durch Clubmitglieder weiss er, dass es diesen Gentleman's Ride gibt. Dass man dabei in feiner Kleidung mitfährt und Geld gesammelt wird für die Prostatakrebsforschung und Suizidprävention, hat er durch Recherchen im Internet erfahren.

«Das ist eine starke Geschichte, ich habe sofort zugesagt, als es darum ging teilzunehmen», sagt er und ergänzt, dass sein Onkel vor zwei Jahren an Prostatakrebs gestorben ist. Das hat ihn natürlich bestärkt, mitzufahren und zu spenden. Die Luzerner Riders haben im Vorfeld rund 10'000 Franken gesammelt. Vor Ort haben viele Leute noch eine Barspende eingelegt.

Um 10.40 Uhr hat sich der Convoy von Rothenburg aus in Richtung Malters in Bewegung gesetzt. Wenn der Begriff «aufgereiht wie an einer Perlenkette» angebracht ist, dann in diesem Fall. Als Teilnehmer dieses Corsos kann man ansatzweise erahnen, wie sich ein Velorennfahrer im Peloton an der Tour de France fühlen muss, einmal abgesehen davon, dass man nicht in die Pedalen treten muss.

Bei den Kreuzungen halten die meisten anderen Verkehrsteilnehmer freiwillig an, um den schier endlos langen Tross vorbeiziehen zu lassen. Manche Zaungäste winken, andere machen grosse Augen und nicht wenige applaudieren. Ob die Klatschenden vielleicht wissen, weshalb Männer und Frauen im Sonntagsgwändli auf ihren Maschinen durch die Gegend fahren?

Gruppe wurde in der Stadt aufgeteilt

Gegen Mittag erreichte die Gruppe, die in der Stadt durch die vielen Rotlichter leider getrennt wurde, das Verkehrshaus. Der Auftritt dort war dafür allerehrenwert. Einlass wurde den Motorrädern durch den Haupteingang gewährt, was den Gentleman's Ride an diesem Tag mit zur grössten Attraktion des Museum machte.

Rund um die Coronado stellten die feinen Leute ihre Maschinen ab, stellten sich für ein Gruppenfoto auf, stärkten sich danach mit Snacks und Mineralwasser und redeten über Benzin und Zwirn.

Auch die «Italiener» mit ihren Oldtimern sind gut angekommen, wenn auch Werni seine Super Alce am Start anstossen musste. Aber das sind sich die Männer und Frauen, die altes Eisen lieben, ja gewohnt. Die aus Küssnacht auch. Denn Clubmitglied Desirée verriet vor der Abfahrt, dass eine ihrer Kolleginnen auch gerne teilgenommen hätte: «Aber ihri alti Moto Guzzi isch ned aagumpet.» Dann tut sie es hoffentlich nächstes Mal.