Kanton Luzern «Auf unsere Werte besinnen»: Der Eidgenössische Bettag soll zum Nachdenken und Hinterfragen einladen Der Eidgenössische Bettag findet alljährlich im September statt und wird über die Konfessionsgrenzen hinaus zelebriert. Für die katholische Kirche kommt der diesjährige Feiertag zu einem heiklen Zeitpunkt.

Am 17. September findet der Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag statt. Dieser staatliche Feiertag wird seit 1848 in allen Kantonen immer am dritten Sonntag im September gefeiert. Die Luzerner Landeskirchen, zu der die christkatholische, die evangelisch-reformierte und die römisch-katholische Kirche gehören, die Islamische Gemeinde Luzern (IGL) und der Kanton treten seit 2009 jeweils mit einer gemeinsamen Aktion zum Bettag auf. Das Motto wechselt jährlich und soll vor allem eins: zum Nachdenken anregen. Der diesjährige Bettag steht ganz im Zeichen eines Richtungswechsels. «Reset – neu denken – handeln», so lautet das Motto.

Die Landeskirchen, die Islamische Gemeinde Luzern und der Kanton Luzern erklären in einer Medienmitteilung, beim Bettag 2023 gehe es darum, «unsere Gemeinschaften zu stärken, indem wir uns auf unsere Werte besinnen: Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung, Toleranz und Solidarität». Dazu brauche es Offenheit und ein Hinterfragen der eigenen Gewohnheiten, heisst es in der Mitteilung weiter.

Am Bettag finden traditionell über den ganzen Kanton verteilt ökumenische und interreligiöse Gottesdienste statt. Das heisst, es wirken unterschiedliche Gemeinschaften zusammen in den Gemeinden vor Ort in unterschiedlichen Konstellationen. Plakate, die vor den Kirchengebäuden hängen, weisen auf die verschiedenen Veranstaltungen hin, wobei das Motto verbindend im gesamten Kanton Luzern dasselbe ist.

Hinterfragen der eigenen Gewohnheiten

«Es sind aktuelle gesellschaftliche Gegebenheiten, die wir jedes Jahr zum Thema des Bettages machen», erklärt Dominik Thali. Er ist Ansprechperson für die Medien, wenn es um das Motto des Bettags geht und auch Kommunikationsverantwortlicher der römisch-katholischen Kirche im Kanton Luzern.

«Wir wollen dieses Jahr etwa auf globale Themen wie Konsum, Mobilität, den Klimawandel oder soziale Ungerechtigkeiten aufmerksam machen.» Gemäss Thali soll der Bettag sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene dazu anregen, gewisse Dinge zu überdenken und hinterfragen.

Angesprochen in seiner Rolle als Vertreter der katholischen Kirche, betont Thali, dass die diesjährige Mottowahl «reset – neu denken – neu handeln» nichts mit den aktuellen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche zu tun habe. Die Studie der Universität Zürich, die über 1000 solcher Fälle dokumentiert hat, erschien vor wenigen Tagen; das Bettagsmotto hingegen wurde schon im Frühjahr unter Einbezug von Vertretenden des Kantons Luzern, Glaubensgemeinschaften und Landeskirchen erarbeitet. So weist Thali darauf hin, dass es nicht nur das Motto der katholischen Kirche sei. Die anderen Institutionen werden mit den Missbrauchsvorwürfen nicht in Verbindung gebracht.