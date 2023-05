Kanton Luzern Autofahrerin knallt in Römerswil in einen Unterstand und muss ins Spital Eine Frau geriet am Donnerstagabend in Römerswil von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Lagerunterstand für Gerüste und Ziegel.

In Römerswil kollidierte eine Autofahrerin mit einem Lagerunterstand. Bild: Luzerner Polizei

In Römerswil ist es am Donnerstagabend zu einem Selbstunfall gekommen. Eine Autofahrerin geriet von der Fahrbahn ins linksseitige Wiesland und kollidierte mit einem Lagerunterstand für Gerüste und Ziegel. Das teilt die Luzerner Polizei mit. Die Frau hatte während der Fahrt offenbar gesundheitliche Probleme, weshalb sie nach dem Unfall zu medizinischen Abklärungen ins Spital gebracht wurde. Am Auto und am Unterstand entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 23’000 Franken. (luz)