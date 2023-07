Altbüron Ballenpresse fängt Feuer und wird komplett zerstört Im Gebiet Voregg brannte eine Ballenpresse. Verletzt wurde niemand.

Die Ballenpresse wurde komplett zerstört Bild: Luzerner Polizei

In Altbüron wurde die Feuerwehr am Mittwochabend zu einem Einsatz gerufen: Im Gebiet Voregg fing kurz nach 17.30 Uhr eine Ballenpresse Feuer. Der Landwirt, welcher die Ballenpresse betrieben hat, habe während der Arbeit die Rauchentwicklung und das Feuer entdeckt, heisst es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Luzern.

Der Landwirt habe umgehend reagiert und konnte zusammen mit der Feuerwehr Grossdietwil-Altbüron verhindern, dass auch das Strohfeld in Brand geriet. Die Ballenpresse wurde komplett zerstört, verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird abgeklärt. (mha)