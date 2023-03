Kanton Luzern Befragung zeigt: Verhaltensauffällige Kinder belasten Luzerner Lehrpersonen am meisten Der Kanton Luzern hat die Situation der Lehrpersonen analysiert. In der Befragung kritisieren sie unter anderem den Lohn und die Arbeitsbedingungen. Eine Arbeitsgruppe wird nun Massnahmen erarbeiten, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Der Fachkräftemangel in der Schweiz ist derzeit eine grosse Herausforderung – auch im Bildungswesen. Stellen können nicht besetzt werden, die hohe Arbeitsbelastung setzt den Lehrpersonen zu, Kantone und Gemeinden müssen auf Notlösungen zurückgreifen. Die kantonale Dienststelle Volksschulbildung (DVS) hat daher eine Befragung zur aktuellen Situation durchgeführt, an der 3000 Luzerner Lehrpersonen und weitere Personen vom Schuldienst teilgenommen haben. Die Resultate wurden an einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag vorgestellt.

Vorneweg: Konkrete Massnahmen wurden aufgrund der Befragung noch nicht wirklich abgeleitet. Es gibt nun eine breit abgestützte Arbeitsgruppe – bestehend aus Vertretungen des DVS, der Pädagogischen Hochschule PH Luzern, diverser Verbände sowie der Luzerner Gemeinden und Schulleitungs-Vertretungen –, die solche Massnahmen erarbeitet.

Diese sollen dann Schritt für Schritt umgesetzt werden. «Die Idee ist, dass im Herbst ein Päckli mit Preisschild an die Regierung geht», sagte Martina Krieg, Leiterin des DVS. Die Dienststelle und die PH haben ausserdem ein neues Stellenportal sowie Angebote für die Berufseinführung oder für Lehrpersonen, die nach einer Berufspause wieder in den Beruf einsteigen möchten, als erste Massnahmen umgesetzt.

Teilzeitarbeit als grösster Treiber für Mangel

Dies sei zusammen mit der Befragung «ein erster Schritt, um den Lehrberuf noch attraktiver zu machen», sagte Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwerzmann zu Beginn der Pressekonferenz. Er betonte, dass es wichtig sei, das Problem «fundiert» anzugehen. «Es ist kein kurzfristiges Problem, sondern ein strukturelles.» Derzeit sind im Kanton Luzern über 200 Stellen ausgeschrieben – etwa gleich viele wie vor einem Jahr. Als grösster Treiber für den Fachkräftemangel bezeichnete Schwerzmann den grossen Anteil an Teilzeitpensen im Lehrberuf. Weitere Gründe seien die steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen sowie die hohe Anzahl Pensionierungen bei den Lehrpersonen.

In Bezug auf die Teilzeitpensen hielt Martina Krieg fest, dass man diese Möglichkeit den Lehrpersonen weiterhin anbieten wolle. Gerade für Frauen während der Zeit der Familiengründung sei dies wichtig. Als Gründe für eine Teilzeitarbeit wurde von den Lehrpersonen unter anderem angegeben, dass sie Zeit für Privates oder eine berufsbegleitende Weiterbildung brauchen. Für rund ein Drittel sind die Arbeitsbedingungen zu herausfordernd, um 100 Prozent arbeiten zu können.

Der Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern stellt dabei die grösste Belastung dar. Krieg hielt in diesem Zusammenhang fest, dass Kleinklassen kein Thema sind. «Das widerspricht dem Integrationsgedanken.» Die Lehrpersonen müssten fitter werden für den Umgang mit diesen Kindern. Daher müsse dies in Weiterbildungen aufgegriffen werden. Das zeigt auch die Befragung: Lehrpersonen wünschen sich eine bessere Vorbereitung in der Ausbildung auf den Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern.

Kathrin Krammer, Rektorin der PH Luzern, hielt dazu fest, dass sich die Absolventinnen und Absolventen grundsätzlich gut vorbereitet für den Beruf fühlen. «Aber der Lehrberuf ist fordernd und Lehrpersonen benötigen eine sehr gute Begleitung im Berufseinstieg – durch die Weiterbildung der PH und durch Beratung im Schulhausteam», so Krammer. Die Aus- und Weiterbildungsangebote der PH würden in Bezug auf den Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern überprüft und weiterentwickelt – zum Beispiel werde die Weiterbildung neu einen CAS zu diesem Thema anbieten.

Regierungsrat will neues Lohnmodell

Das Gefühl, für alle Aufgaben zu wenig Zeit zu haben, stellt gemäss den Resultaten einen weiteren Belastungsfaktor dar. Auch mit dem Lohn ist rund die Hälfte nicht zufrieden. «Die Lohnthematik werden wir vertieft analysieren», sagte Krieg. Der Kanton habe zwar hohe Einstiegslöhne, stehe danach aber im Vergleich mit anderen Kantonen schlechter da. Regierungsrat Schwerzmann plädierte dabei für die Erneuerung des Lohnsystems der Lehrpersonen. «Das aktuelle ist zu kompliziert, es braucht einen Befreiungsschlag.» Weiter kritisieren Lehrpersonen die fehlende Wertschätzung sowie die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten.

Übrigens: Die Ergebnisse der Befragung brachten auch positive Aspekte zutage. So ist den Lehrpersonen die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wichtig und gefällt ihnen. Sie schätzen die flexible Arbeitsgestaltung sowie die Zusammenarbeit im Team. Und schliesslich finden sie am Lehrberuf die Flexibilität bezüglich Arbeitspensum und Einteilung der Arbeitszeiten sowie die Jobsicherheit attraktiv.