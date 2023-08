Kanton Luzern Bei Verkehrsunfällen werden mehrere Personen verletzt Die Unfälle ereigneten sich in Ruswil, Büron und auf der Autobahn A2 bei Sempach. Unter den Verletzten sind zwei Motorradfahrer.

In Ruswil ist es am Dienstagnachmittag bei einem Überholmanöver zu einem Unfall gekommen. Ein Auto wollte einen auf der Hauptstrasse von Ziswil in Richtung Ruswil fahrenden Traktor überholen. Gleiches beabsichtigte ein weiter vorne fahrender Töff. In der Folge kam es zur Kollision, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Der 33-jährige Motorradfahrer wurde verletzt ins Spital gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 14'000 Franken.

Die Lenkerin fuhr aus noch unbekannten Gründen auf den Grünstreifen in der Mitte der Autobahn A2 und kam ins Schleudern. Bild: Luzerner Polizei

Auf der Autobahn A2 bei Sempach geriet am Dienstagabend aus unbekannten Gründen eine Autofahrerin auf den Grünstreifen in der Autobahnmitte. Das Fahrzeug kam ins Schlingern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Sachschaden: 15'000 Franken. Die 20-jährige Lenkerin musste zur Kontrolle ins Spital. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Bei einem Selbstunfall in Büron wurde am Mittwochmorgen um 5 Uhr ein Motorradfahrer erheblich verletzt. Auf der Luzernerstrasse geriet er in einer leichten Linkskurve auf den rechten Grünstreifen und prallte dort gegen eine Strassenlaterne. Der 56-Jährige wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital transportiert, wie die Luzerner Polizei mitteilt. (cgl)