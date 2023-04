Kanton Luzern Covid-19-Härtefallhilfe: Rechtsgutachten soll offene Fragen um bedingte Gewinnbeteiligung klären Um transparente und faire Verfahren zu gewährleisten, hat sich der Kanton Luzern entschlossen, ein externes Rechtsgutachten in Auftrag zu geben.

Geschlossen wegen Corona: Viele Betriebe gerieten wegen der Pandemie und den damit einhergehenden Massnahmen in Not. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. 5. 2021)

Von Oktober 2020 bis Februar 2023 hat der Kanton Luzern mehr als 265 Millionen Franken Härtefallhilfe an hiesige Unternehmen ausbezahlt, teilte die Luzerner Staatskanzlei am Mittwoch mit. Inzwischen sei die langfristige Bewirtschaftung der Covid-19-Härtefallhilfe aufgenommen: Bis anhin habe von den insgesamt mehr als 1400 Fällen rund ein Drittel abgeschlossen werden können. Ungefähr ein Drittel der Fälle sei aktuell in Bearbeitung und bei einem weiteren Drittel stellten sich Detailfragen in Bezug auf die Berechnung der Gewinne, die gemäss den Vorgaben zur bedingten Gewinnbeteiligung zurückzuführen sind.

«Der Kanton Luzern stellt in diesem Rahmen sicher, dass allgemeine Steuergelder effektiv – wie vorgesehen und politisch gewollt – zur Unterstützung von Härtefällen und nicht zur Finanzierung privater Gewinne verwendet werden», heisst es weiter. Dieses Vorgehen stimme mit jenem auf nationaler Ebene überein, wo für Unternehmen mit über 5 Millionen Franken Umsatz die bedingte Gewinnbeteiligung ebenfalls gilt.

Um transparente und faire Verfahren zu gewährleisten, habe man sich entschlossen, ein externes Rechtsgutachten in Auftrag zu geben. Dieses soll offene Fragen, die in der detaillierten Umsetzung aufgekommen sind, klären. «Ziel dieses Vorgehens ist es, auch im Interesse der Betroffenen langwierige und komplizierte Gerichtsverfahren möglichst zu vermeiden.» Das Gutachten wird laut der Mitteilung bis zu den Sommerferien vom ehemaligen Bundesrichter Prof. Dr. iur. Hansjörg Seiler erstellt. Sobald es vorliegt, beabsichtigt der Kanton Luzern, den Austausch mit den betroffenen Branchenvertreterinnen und -vertretern zu suchen, um die Erkenntnisse und das weitere Vorgehen zu besprechen. (dvm)