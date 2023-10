Kanton Luzern Dank Vorsorgeprogramm: Bei 1500 Personen konnte das Darmkrebsrisiko reduziert werden Rund 23 Prozent nahmen die Einladung des Kantons Luzern wahr, sich für eine Darmkrebsvorsorgeuntersuchung anzumelden. Dabei war die Darmspiegelung deutlich beliebter als der Stuhltest.

Der Kanton Luzern zieht ein Jahr nach der Lancierung des Darmkrebsvorsorgeprogramms eine positive Bilanz. Gemäss Mitteilung haben sich im ersten Jahr rund 6400 Personen für einen Stuhltest oder eine Darmspiegelung angemeldet. Insgesamt hatten 28’000 Personen eine Einladung erhalten. Auffallend sei, dass sich deutlich mehr für eine Darmspiegelung (4500 Personen) entschieden hätten als für einen Stuhltest, obwohl dieser «eine sehr einfache und kostengünstige Methode der Vorsorge» sei, heisst es weiter.

Bei rund 1500 Personen habe das Risiko reduziert werden können, künftig an Darmkrebs zu erkranken, so das Fazit von Programmleiterin Sara Brunati. Wie viele Krebsfälle in den vergangenen Monaten durch das Darmkrebsvorsorgeprogramm entdeckt wurden, lasse sich nicht genau beziffern, weil die Datenerfassung noch nicht abgeschlossen sei. Die Zahl bewege sich aber in einem tiefen einstelligen Bereich.

Im Rahmen des Vorsorgeprogramms werden alle im Kanton Luzern wohnhaften Personen zwischen 50 und 69 Jahren gestaffelt und mit einem persönlichen Brief eingeladen, sich am Darmkrebsvorsorgeprogramm zu beteiligen und franchisebefreit eine Vorsorgeuntersuchung durchzuführen. Durch die regelmässige Vorsorge soll die Entstehung von Darmkrebs frühzeitig entdeckt und behandelt werden. (fmü)