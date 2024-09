Kanton Luzern «Das widerspricht Treu und Glauben»: Knatsch um Rückzonungen in Triengen Ein Betroffener bezeichnet das Vorgehen der Gemeinde als rechtswidrig. Die Exekutive widerspricht.

Triengen ist eine von 21 Luzerner Gemeinden, die ihre zu grossen Baulandreserven in Landwirtschaftsland ausscheiden müssen. Der Prozess steht kurz vor Abschluss, am 18. September findet eine ausserordentliche Gemeindeversammlung statt.

Die Parzelle von Andreas Blum in Dieboldswil soll rückgezont werden, obwohl das Grundstück zwischen zwei Häusern liegt und erschlossen ist. Bild: Boris Bürgisser (Triengen, 11. 9. 2023)

Die kantonale Rückzonungsstrategie hat vor allem in den äusseren Ortsteilen zu Unmut geführt. So muss Kulmerau 1,2 Hektaren rückzonen, in Winikon sind es 1,4 Hektaren. Insgesamt muss die Gemeinde rund drei Hektaren Bauland ausscheiden.

Bei der ersten Auflage im Frühling 2021 hagelte es 24 Einsprachen. Der Gemeinderat ging über die Bücher und legte einen Teil der Vorlage ein Jahr später nochmals auf. Statt 3,11 Hektaren muss Triengen neu noch 3,05 Hektaren ausscheiden.

Das ist ein schwacher Trost für die Betroffenen. Darunter sind die Brüder Andreas und Stefan Blum. Ihnen gehört eine rund 2500 Quadratmeter grosse Baulandparzelle im Weiler Dieboldswil, der zum Ortsteil Wilihof gehört. Andreas Blum bezeichnet das Vorgehen der Gemeinde als «haarsträubend» und «rechtswidrig».

Bei Fusion Besitzstandswahrung versprochen

Erstens störe er sich daran, dass der Gemeinderat am 18. September die Redezeit auf drei Minuten beschränken will. Zweitens habe man bei der Fusion mit Triengen im Jahr 2005 Wilihof und Kulmerau Besitzstandswahrung versprochen. «Die Rückzonungen widersprechen damit Treu und Glauben», sagt Andreas Blum, der bis zur Fusion Gemeindeammann von Wilihof war.

Der Vorwurf ist nicht neu. Vor einiger Zeit äusserte sich auch der ehemalige Kulmerauer Gemeindepräsident Josef Brunner in unserer Zeitung dahingehend. Wie Blum ist er ebenfalls persönlich von einer Rückzonung betroffen.

Drittens beruft sich Andreas Blum auf eine Bestätigung der Gemeinde aus dem Jahr 2012. Bereits ein Jahr vor der nationalen Abstimmung 2013 über das neue Raumplanungsgesetz habe sich aufgrund von Medienberichten abgezeichnet, dass die Regeln verschärft werden würden. «Deshalb haben wir beim Gemeinderat nachgefragt, denn wir wollten uns absichern.»

Der Gemeinderat antwortete damals, dass eine Rückzonung der Sonderbauzone Dieboldswil unverhältnismässig wäre und auch raumplanerisch wegen der bereits vorhandenen Überbauung keinen Sinn mache. Diese schriftliche Bestätigung habe die Gemeinde weder widerrufen, noch habe sie den Brüdern eine letzte Frist gesetzt, bis wann diese letzte Parzelle überbaut sein müsse. Zudem bestehe entgegen der Behauptung der Gemeinde die Absicht, die Parzelle zu überbauen. Es gebe konkrete Anfragen und Gesuche von Kaufinteressenten.

Muss Triengen Blum entschädigen?

Ein weiterer Kritikpunkt von Blum betrifft mögliche Entschädigungsforderungen. Grundsätzlich müssen Gemeinden Eigentümer, die von der kantonalen Rückzonungsstrategie betroffen sind, nicht entschädigen. Sie können dies in einem nachgelagerten Verfahren geltend machen. Dazu wurde ein kantonaler Fonds eingerichtet, der von Mehrwertabgaben aus Baulandverkäufen gespeist wird.

Doch Andreas Blum geht davon aus, dass die Trienger Steuerzahlenden die Entschädigung für seine Parzelle berappen müssen. Grund sei die besagte schriftliche Bestätigung von 2012. Blum schätzt den Grundstückswert auf eine Million Franken. Hinzu kämen Entschädigungen für die bereits erstellten Erschliessungen wie Strasse und Leitungen.

Gemeinderat Daniel Schmid. Bild: Pius Amrein

Gemeinderat Daniel Schmid hingegen winkt ab: Triengen müsse nicht für Entschädigungskosten für die Blum-Parzelle aufkommen. Das übergeordnete Recht, in diesem Fall das neue Raumplanungsgesetz, das 2014 in Kraft trat, habe Vorrang vor älteren Abmachungen wie etwa den Bestandesgarantien für Kulmerau und Wilihof. Bundesgerichtsurteile stützten dies.

Schmid weist zudem darauf hin, dass das neue Raumplanungsgesetz 2013 in Triengen mit knapp zwei Dritteln Ja-Stimmen gutgeheissen wurde. Auch bestehe der Gestaltungsplan Dieboldswil seit 1998, zehn Jahre später sei er revidiert worden. «Die Eigentümer hätten genügend Zeit gehabt, ein Bauprojekt umzusetzen.»

Geschäft verzögert sich immer wieder

Die Umsetzung der Rückzonungsstrategie polarisiert in Triengen. Als etwa Ende 2022 Gemeindepräsident René Buob seinen Rücktritt bekannt gab, begründete er dies unter anderem mit dem mangelnden Spielraum der Gemeinden bei den Ortsplanungsverfahren.

Auch verzögert sich das Geschäft immer wieder. So waren die Rückzonungen eigentlich bereits Anfang Februar traktandiert. Der Gemeinderat verschob die Versammlung jedoch. Hintergrund ist ein anderes umstrittenes Geschäft, die Ausscheidung der Gewässerräume. Diese lehnte die Gemeindeversammlung im Mai 2022 ab. Daraufhin wollte der Gemeinderat laut Daniel Schmid von der Luzerner Regierung geklärt haben, wie das weitere Vorgehen aussieht.

Die Antwort sei nicht zufriedenstellend ausgefallen. Schmid: «Wir hätten das Geschäft praktisch gleichlautend wieder vorlegen sollen. Das wäre eine Farce gewesen.» Triengens Hartnäckigkeit scheint sich auszuzahlen. Kürzlich hat der Kanton bekannt gegeben, dass er die Gewässerraumausscheidung selber an die Hand nimmt.

Auch zu den Rückzonungen habe der Trienger Gemeinderat von der Regierung eine Antwort für den Fall eines Volks-Neins verlangt. Sie falle klar aus: «Die Gemeinde hat keinen Spielraum.» Sprich: Wie in anderen betroffenen Gemeinden würde der Kanton über die Köpfe der Gemeindeversammlung hinweg die Rückzonungen anordnen. Daniel Schmid hofft deshalb am 18. September auf ein Ja. Immerhin: Die Hälfte der Einsprachen konnten im Vorfeld erledigt werden. Über die verbleibenden zwölf, darunter jene von Andreas Blum, wird voraussichtlich länger diskutiert werden.