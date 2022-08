Kanton Luzern Der Fachkräftemangel setzt Lehrbetriebe unter Druck – und mit ihnen die künftigen Lernenden Wer eine Berufslehre in Angriff nehmen will, muss sich oft schon sehr früh um eine Lehrstelle kümmern. Nun soll den Jugendlichen der Druck genommen werden – mit Fairnessregeln, an die sich nicht alle halten.

Schülerinnen und Schüler sollen mehr Zeit für die Berufswahl haben, dem sind sich die Verbundpartner der Berufsbildung einig. Symbolbild: Philipp Schmidli

Der 15-jährige Luzerner ist zunehmend frustriert. Schon vor einem Jahr wollte es mit der Lehrstellensuche nicht klappen, weshalb er ab diesem Sommer ein Zwischenjahr absolviert. Nun gestaltet sich die Suche erneut schwierig – trotz guter Noten. Das Problem gemäss den Schilderungen seiner Mutter: Einige Betriebe würden ihre Lehrstellen schon vor dem Sommer ausschreiben und oft unter der Hand besetzen. Wer sich erst ab Sommer bewirbt, was eigentlich üblich sei, habe das Nachsehen.

Diese Tendenz zeigt sich auch auf den Lehrstellenportalen wie etwa Yousty: Sogar für Stellen mit Lehrstart 2024 können sich künftige Lernende bereits bewerben.

Neue Fairnessregel soll die Jungen entlasten

So vorgesehen ist das eigentlich nicht: Seit vergangenem Jahr ist ein Commitment zu Berufswahlprozess und Lehrstellenbesetzung in Kraft. Es beinhaltet, dass die Lehrstellen für das Folgejahr erst im August ausgeschrieben – und frühstens ab September genehmigt werden.

Das steht im Commitment Das Commitment zu Berufswahlprozess und Lehrstellenbesetzung hat zum Ziel, dem Wettlauf um frühe Vertragsabschlüsse entgegenzuwirken – und somit auch der Gefahr von Lehrabbrüchen. Dahinter stehen die Verbundpartner der Berufsbildung; also die Kantone, Organisationen der Arbeitswelt sowie der Bund. Folgende drei Grundsätze sind darin vorgesehen: Offene Lehrstellen werden frühestens im August des Jahres vor Lehrbeginn zur Bewerbung ausgeschrieben. Lehrverträge werden frühestens ein Jahr vor Lehrbeginn abgeschlossen. Lehrverträge werden frühestens im September des Jahres vor Lehrbeginn durch die kantonalen Behörden genehmigt.

In der Praxis sieht das wie gesagt anders aus: Die Leuchter IT Solutions AG in Luzern etwa hat die erste Lehrstelle bereits vor den Sommerferien besetzt – wenn auch noch keinen Vertrag ausgestellt, wie das Unternehmen auf Anfrage bestätigt. «Die Entschlossenen bewerben sich schon früh», so die Personalverantwortliche Francesca Schoch.

Als Informatikbetrieb zeige sich der Fachkräftemangel schon bei der Suche nach Lernenden, entsprechend viel werde in die Rekrutierung von Nachwuchs investiert. Und das mit Erfolg: Schon bevor die Stellen Ende April ausgeschrieben wurden, habe das Unternehmen Anfragen von Interessierten erreicht.

«Die Jugendlichen haben Angst, dass nichts mehr für sie übrig bleibt.»

Schoch kennt den Druck des Bewerbungsprozesses auch von ihren eigenen Kindern. Trotzdem sagt sie: «Wenn uns das Amt für Berufsbildung die Stellen ausschreiben lässt, dann tun wir das auch.»

Der Kanton hat die Prozesse umgestellt

Beim Kanton klingt es etwas anders. Dass die Lehrstellen vor August ausgeschrieben werden, sei nicht im Sinne des Kantons, so Christof Spöring, Leiter der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung. Er widerspricht, dass dies schon vor dem Sommer der Fall war. Die kantonalen Systeme sowie den Lehrstellennachweis (Lena) auf dem Portal berufsberatung.ch habe man angepasst, um dem Commitment zu entsprechen. So könnten die Lehrbetriebe ihre Stellen zwar bereits früher erfassen, aufgeschaltet würden sie aber erst im August.

Spöring erachte das neue Commitment grundsätzlich als sinnvoll. Den Schülerinnen und Schülern soll genug Zeit für Schnupperlehren gelassen werden, ehe sie auf Stellensuche gehen müssen. Aber:

«Es stellt sich die Frage, ob sich der Markt durch eine bürokratische Hürde steuern lässt.»

Der Dienststellenleiter verweist auf private Lehrstellenportale, worauf der Kanton keinen Einfluss habe. Auch gebe es keine rechtliche Handhabung, die verhindert, dass Lehrbetriebe verfrüht Verträge abschliessen.

Letzteres sei in den Vorjahren «kein breites Phänomen» gewesen – jedenfalls auf offiziellem Weg. Ungefähr 50 der 4700 Lehrverträge seien bereits vor August abgeschlossen und auf dem Postweg eingereicht worden. Bearbeitet habe man sie dann noch nicht, denn via Portal sei es erst ab September möglich, Verträge beim Kanton zu registrieren.

Auch den Fachkräftemangel erwähnt Spöring, da er viele unbesetzte Lehrstellen zur Folge hat: «Für die Jugendlichen sieht die Marktsituation positiv aus.» Auf dem kantonalen Lehrstellennachweis sind noch über 900 Stellen mit Lehrstart 2022 ausgeschrieben.

Eine einheitliche Lösung für alle

Trotzdem sei es ein grosser Entscheidungsdruck, der zu früh auf den Jungen laste, wie es auch Christophe Nydegger schildert. Er ist Präsident der Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK), die Verbundpartnerin der Berufsbildung seitens der Kantone. So seien es etwa Signale aus der Volksschule gewesen, die zum Commitment geführt hätten. Aber auch national tätige Lehrbetriebe sowie Arbeitgeberverbände hätten das Bedürfnis nach einheitlichen Regeln geäussert.

Die Vereinbarung besteht seit November vergangenen Jahres, entsprechend wird sie dieses Schuljahr zum ersten Mal umgesetzt. Nydegger betont:

«Das Commitment ist eine Empfehlung und kein Befehl – der Kanton hat nach wie vor die Hoheit.»

Grundsätzlich zeigt er sich bisher zufrieden mit der Umsetzung des neuen Prozesses. Weiteren Handlungsbedarf werde die SBBK jedoch klären und allenfalls auf ihre Verbundpartner und die Kantone zugehen.