Kanton Luzern 3,6 Millionen Franken Minus: Die Gebäudeversicherung Luzern macht erneut Verluste Schwankungen bei den Elementarschäden und den Finanzerträgen trüben das Jahresergebnis der Gebäudeversicherung Luzern. Dennoch sei die finanzielle Situation weiterhin stabil. Per Ende 2022 sind rund 123'00 Luzerner Gebäude gegen Feuer- und Elementarschäden versichert.

Die Gebäudeversicherung Luzern weist zum zweiten Mal in Folge ein negatives Jahresergebnis aus. Konkret resultiert ein Verlust von 3,6 Millionen Franken. Im Vorjahr betrug das Minus noch 16,8 Millionen Franken. Das geht aus dem Geschäftsbericht 2022 hervor. Dennoch sei die Gebäudeversicherung Luzern ausreichend finanziert. Sie bewege sich weiterhin zwischen dem festgelegten Minimal- und Maximalkapital, heisst es im Geschäftsbericht.

Als Gründe für das negative Jahresergebnis nennt die Firma naturgemässe Schwankungen bei den Elementarschäden sowie eine Volatilität bei den Finanzerträgen. So war 2022 ein äusserst schwaches Anlagejahr, was vor allem auf die Turbulenzen an den Finanzmärkten und geopolitische Krisen zurückzuführen ist.

Nach einem Jahr mit einer rekordhohen Schadensumme blieb der Kanton Luzern im Jahr 2022 zudem von heftigen Unwettern verschont. Die Elementarschäden lagen darum leicht unter dem langjährigen Mittel. Zusammen mit den durchschnittlichen Feuerschäden ergibt sich eine Gesamtschadenssumme von 28,4 Millionen Franken, wie die Gebäudeversicherung Luzern weiter meldet. (luz)