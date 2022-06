Kanton Luzern Gemüsebauern freuen sich derzeit über eine üppige Ernte Die Gemüseernte fällt bisher im Kanton Luzern überdurchschnittlich gut aus. Auch die Obstbauern und Winzer sind zuversichtlich – wenn ihnen Hagel oder Starkregen keinen Strich durch die Rechnung machen.

Gemüsegärtner Dave Bigler auf einem seiner Gemüsefelder in der Gemeinde Inwil, wo er derzeit Broccoli, Romanesco und Blumenkohl erntet. Bild: Eveline Beerkircher (Inwil, 13. Juni 2022)

Es spriesst und schiesst: Das überdurchschnittlich warme Frühlingswetter und wiederkehrende Regengüsse zeigen Wirkung.

«Die Vegetation ist sieben bis zehn Tage voraus. Im Gemüsebau können wir derzeit von einer überdurchschnittlichen Ernte sprechen.»

Dies sagt Gemüsegärtner Dave Bigler, der in Inwil auf 30 Hektaren Gemüse anbaut. Werden seine Felder mehrfach bepflanzt, ergibt sich eine Gesamtanbaufläche, die so gross ist wie das Luzerner Seebecken bis zum Lido und dem Richard Wagner Museum. Damit gehört die Bigler Gemüse Inwil AG neben zwei weiteren Gemüseproduzenten im Kanton Luzern zu den grössten ihrer Art. Bigler ist Mitglied der Gemüseproduzentenvereinigung Zentralschweiz und hat einen guten Überblick über die Situation der Gemüseproduzenten in der Zentralschweiz.

Eine solche Ernte macht glücklich: Dave Bigler mit einem Romanesco. Bild: Eveline Beerkircher (Inwil, 13. Juni 2022)

Insgesamt 18 Mitarbeitende sind derzeit daran, für die Bigler Gemüse Inwil AG die unterschiedlichsten Sorten zu ernten: Von Lauch über Frühlingszwiebeln, diversen Salaten, Süsskartoffeln, Blumenkohl und Broccoli bis hin zu Buschbohnen wächst alles auf Bigler Feldern. Die Bedingungen im Frühling seien optimal gewesen für das Gemüse. «Zwar war es lange Zeit sehr trocken, doch wir sind gut ausgerüstet, um im Frühling die Felder zu bewässern.» Dafür brauche es im Frühjahr nicht so viel Wasser wie im Sommer. Bigler: «Durch die Trockenheit haben die Pflanzen ein gutes Wurzelwachstum entwickelt, was sich später wiederum auf die Qualität des Gemüses positiv auswirkt.»

Risiko von Hagel und Starkregen

Wettermässig hat Bigler dieses Jahr bisher Glück gehabt. Zwar habe es immer mal wieder stärkeren Regen gegeben, vom Hagel blieben seine Felder aber verschont. Bigler weiss, wie schnell sich die Situation ändern kann. Die Unwetter im Juni letzten Jahres, welche einen Grossteil seines Gemüses komplett verwüstet haben, vergisst er nicht so schnell. Dennoch ist er nicht nervös. «Wir sind es gewohnt, damit zu leben.» Nicht nur Hagel könne dem Gemüse schwer zusetzen, auch sogenannte Schwerniederschläge, das heisst starker Regen mit grossen Tropfen oder in Kombination mit Wind, könne die empfindlichen Blätter von Salaten schwer schädigen oder Felder innert kurzer Zeit unter Wasser setzen. Grundsätzlich gelte bei Unwetterschäden oder Übermengen: «Was nicht mehr verkauft werden kann, wird quasi als natürlicher Dünger für die nächsten Kulturen in den Boden eingearbeitet.»

Gemüsegärtner Dave Bigler mit einem Eisbergsalat auf einem seiner Gemüsefelder in Inwil. Bild: Eveline Beerkircher (13. Juni 2022)

Doch von Ausfällen kann momentan nicht gross die Rede sein. Es gibt viel zu tun für Biglers Mitarbeitende – darunter Festangestellte, Saisoniers und Personen mit Ferienjobs. «Wir bräuchten unbedingt mehr Lernende für unsere Lehrstellen in der Branche als Gemüsegärtnerin/Gemüsegärtner. Die sind noch nicht besetzt.» Doch offenbar sei die Ausbildung nicht sehr bekannt.

Fleissige Hände braucht es auch für die Beerenernte. Aurelia Jud vom Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung Luzern (BBZN) Hohenrain ist tätig für den Bereich Beeren und Obst. Sie sagt: «Die schweizweit und regional geernteten Mengen bei den Erdbeeren sind dank der guten Witterung sehr zufriedenstellend und decken den Marktbedarf.» Die Himbeeren, die ab nächster Woche geerntet werden, und die Schweizer Heidelbeeren gebe es heuer ebenfalls «in guter Qualität und grossen Mengen». Zudem fügt Jud an: «Alle Beeren, auch Stachelbeeren, Brombeeren und Johannisbeeren, sind heuer beinahe drei Wochen früher als im Vorjahr reif und in sehr guter Menge und Qualität vorhanden.»

Die ersten Kirschen-Frühsorten konnten laut Aurelia Jud in der Zentralschweiz schon in der ersten Juniwoche geerntet werden. Qualität, Menge und Fruchtgrösse seien sehr gut. Und:

«Geschmacklich kann man sich auf die Haupternte definitiv freuen.»

Reben mit «schönen und zahlreichen Blüten»

Nicht nur beim Gemüse, den Beeren und Kirschen, sondern auch bei den Reben sieht die Situation vielversprechend aus, wie Beat Felder vom BBZN Hohenrain bestätigt. Die Witterungsverhältnisse im Frühling seinen beim Wein sehr wichtig. Er sagt:

«Bereits Ende Mai standen die ersten Reben in der Blüten, das ist zwei bis drei Wochen früher als im letzten Jahr.» Dies bedeute eine frühere Ernte im Herbst.

Letztes Jahr haben laut Felder der nasse Sommer, Hagel und die Pilzkrankheit Falscher Mehltau den Reben stark zugesetzt. «Trotz dieses schwierigen letzten Sommers sind die Reben heuer sehr erfreulich im Schuss und haben das mit schönen und zahlreichen Blüten kompensiert. Dies ist eine Überraschung.» Einzige Unbekannte sei die Auswirkung der Mini-Schafskälte Anfang Juni auf die Befruchtung der Blüten. «Die Hoffnung von Seiten der Winzer ist aber gross, dass es eine gute Traubenernte wird.» Die Unbekannte sei und bleibe der Hagel.