Kanton Luzern Die Jungen Grünen haben ein neues Co-Präsidium gewählt Chiara Peyer präsidiert neu gemeinsam mit Alina Wiget die Jungpartei. Der vorherige Co-Präsident Julian Gerber gab seinen Rücktritt bereits im November bekannt.

Die bisherige Co-Präsidentin Alina Wiget (links) gemeinsam mit der neuen Co-Präsidentin Chiara Peyer (rechts). Bild: pd

Die Jungen Grünen Kanton Luzern haben eine neue Co-Präsidentin. Regierungsratskandidatin Chiara Peyer tritt die Nachfolge von Julian Gerber an, der bereits im November seinen Rücktritt bekannt gab. Anlässlich der ausserordentlichen Vollversammlung am letzten Freitag wurde Peyer einstimmig ins Präsidium gewählt. Sie führt somit gemeinsam mit Alina Wiget die Jungpartei. Da die kantonalen Wahlen bevorstehen, wird sie in der Medienmitteilung zitiert:

«Ich freue mich im Co-Präsidium vollen Einsatz zu geben und mit den Jungen Grünen gemeinsam einen starken Wahlkampf zu machen.»

Ausserdem gab Vorstandsmitglied Pascal Lustenberger seinen Rücktritt anfangs April 2023 bekannt. (se)