Kanton Luzern Sechs Verkehrsunfälle fordern mehrere Verletzte Auf Luzerner Strassen ist es am vergangenen Wochenende zu sechs Verkehrsunfällen gekommen. Mehrere Personen wurden verletzt. Einige Unfallverursacher waren betrunken, andere fuhren unter Drogen.

In Geuensee fuhr am Sonntagabend ein 20-jähriger Mann unter Drogeneinfluss mit dem Auto bei der Kehrhaldenstrasse über eine Verzweigung, bei welcher er keinen Vortritt gehabt hätte. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoss mit einem korrekt fahrenden Auto. Zwei Personen wurden nach Angaben der Luzerner Polizei verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

In Geuensee missachtete ein 20-jähriger Mann, der unter Drogeneinfluss stand, die Vortrittsregel und kollidierte mit einem korrekt fahrenden Auto. Bild: Luzerner Polizei

In der Nacht auf Samstag ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall in Hergiswil bei Willisau, wobei ein Motorradfahrer verletzt wurde. Dieser überholte ein vorausfahrendes Auto, welches zeitgleich nach links in eine Nebenstrasse abbog. Daraufhin kam zur Kollision. Ein Atemlufttest ergab bei ihm einen Wert von 1.1 Promille. Die Polizei nahm dem Motorradfahrer den Führerausweis ab.

In Horw fuhr ein betrunkener Lenker am Samstagabend mit dem Auto in Horw gegen einen Wegweiser. Der Unfall ereignete sich auf der Ebenaustrasse. Danach fuhr der Autofahrer weiter. Die Polizei konnte den Lenker, einen 64-Jährigen Mann, an seinem Wohnort kontrollieren. Ein Atemlufttest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Ihm wurde der Führerausweis gesperrt.

In Horw fuhr ein betrunkener 64-jähriger Mann gegen einen Wegweiser. Bild: Luzerner Polizei

Zu einem Selbstunfall kam es in der Nacht auf Samstag in Oberkirch. Ein 37-jähriger Schweizer war stark alkoholisiert mit einem Lieferwagen von Sursee in Richtung Grosswangen unterwegs, als er von der Strasse abkam und gegen einen Baum sowie ein Verkehrssignal fuhr. Der Lieferwagen erlitt Totalschaden. Auch hier hat die Polizei dem Lenker den Führerausweis abgenommen. Auch er war mit 1,92 Promille stark alkoholisiert unterwegs.

Am Sonntagmittag kollidierten zudem zwei Autos auf der Surentalstrasse in Sursee. Gemäss Angaben der Polizei wurden zwei Personen vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle in das Spital gebracht. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 15’000 Franken.

Am Sonntagmittag kollidierten zwei Autos auf der Surentalstrasse in Sursee. Bild: Luzerner Polizei

Ein weiterer Unfall passierte am Samstagnachmittag in Buttisholz. So kam es auf der Strecke zwischen Buttisholz und Ruswil zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen mit Anhänger. Wie die Polizei mitteilt, wurde niemand verletzt. (luz)