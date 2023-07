Kanton Luzern Drei Autounfälle übers Wochenende: Drei verletzte Personen und über 30'000 Franken Sachschaden Über das Wochenende kam es im Kanton Luzern gleich zu mehreren Verkehrsunfällen.

Der erste Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr in Adligenswil. Ein Auto fuhr vom Zentrum her in den Kreisel Obmatt und verliess es Richtung Udligenswil. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, überquerte im gleichen Moment eine 81-jährige Frau den dortigen Fussgängerstreifen. Sie wurde beim Zusammenstoss erheblich verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital.

19-Jähriger kommt von Strasse ab

Der 19-jährige Autofahrer wurde erheblich verletzt. Bild: PD

Am Sonntagnachmittag war ein 19-Jähriger mit dem Auto auf der Hauptstrasse von Dagmersellen Richtung Schötz unterwegs. In Nebikon kam er von der Strasse ab, prallte gegen ein parkiertes Auto und dann gegen eine Gartenmauer. Er wurde dabei schwer verletzt und von der Ambulanz ins Spital gebracht. Es entstand ausserdem ein Sachschaden von zirka 5500 Franken.

25'000 Sachschaden

Der Sachschaden beläuft sich auf 25'000 Franken. Bild: PD

Ebenfalls am Sonntag, zirka gegen 17.30 Uhr, fuhr ein Auto von Neuenkirch auf der Kirchmattstrasse in Richtung Golfplatz Rastenmoos. In einer langgezogenen Linkskurve kam es zu einer seitlich frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Einer der Autofahrer, ein 32-jähriger Mann, wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25'000 Franken.