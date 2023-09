Kanton Luzern Drei Unfälle auf der A2 resultieren in über 100'000 Franken Sachschaden und einer Verletzung Gleich drei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Mittwoch in Knutwil und in der Stadt Luzern. Eine Person wurde leicht verletzt.

Am Mittwoch kam es auf der A2 im Kanton Luzern zu mehreren Verkehrsunfällen. Kurz vor 14.30 Uhr bremste eine Autofahrerin im Reussporttunnel in Fahrtrichtung Süden so stark ab, dass sie im Bereich der Autobahnausfahrt zum Stillstand kam. Ein nachfolgender Lastwagen konnte dank Vollbremsung anhalten, ein weiteres Auto prallte in den Lastwagen. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, wurde beim Unfall niemand verletzt, es entstand aber ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Autobahn musste in Richtung Süden kurzzeitig gesperrt und der Verkehr durch die Stadt Luzern umgeleitet werden.

Infolge des Unfalls im Reussporttunnel musste der Verkehr durch die Stadt Luzern umgeleitet werden. Bild: Luzerner Polizei

Rund eineinhalb Stunden später, kurz vor drei Uhr, war eine Autofahrerin auf der A2 in Richtung Norden unterwegs, als sie im Sonnenbergtunnel in einer Linkskurve geradeaus fuhr und mit dem Anpralldämpfer einer Notnische kollidierte. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sie wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 35'000 Franken.

Die Fahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt. Bild: Luzerner Polizei

Ebenfalls auf der A2 kam es kurz nach 20 Uhr bei der Dosieranlage Knutwil zu einem weiteren Unfall. Ein Autofahrer war in Richtung Süden unterwegs, als er mit der rechten Fahrzeugfront gegen die Leitplanke fuhr und ein Rad verlor, welches gegen einen Container bei der Dosierstelle prallte. Die Leitplanke wurde auf einer Länge von 15 Metern beschädigt, der Sachschaden beträgt rund 90'000 Franken. Verletzt wurde niemand. (mha)