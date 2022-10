Kanton Luzern Einer fuhr den Abhang hinab, einer in die Mauer: Zwei Autofahrer haben die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren Am Sonntagmorgen kam es in Emmenbrücke und in Honau zu Selbstunfällen. Beiden Autofahrern wurde der Führerausweis entzogen.

In Honau ereignete sich am Wochenende ein Selbstunfall, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Ein 25-jähriger Mann aus Bulgarien hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Kantonsstrasse die Kontrolle über sein Auto verloren, schleuderte über die Strasse und fuhr einen Abhang hinunter. Er musste vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Der Autofahrer fuhr einen Abhang hinunter. Bild: Luzerner Polizei

Für die Bergungsarbeiten wurde die Strasse vorübergehend gesperrt, heisst es weiter. Der Gesamtschaden liegt bei rund 5000 Franken. Die Luzerner Polizei hat dem Lenker den Führerausweis abgenommen.

In der gleichen Nacht ereignete sich ein weiterer Unfall in Emmenbrücke. Ein alkoholisierter 25-jähriger Italiener fuhr mit seinem Auto auf der Bahnhofstrasse in eine Mauer, setzte seine Fahrt aber fort. Die Polizei kontrollierte den Autofahrer in Ebikon. Ein Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,22 Promille ergeben. Der Gesamtsachschaden liegt bei über 5000 Franken. Auch diesem Autofahrer hat die Polizei den Führerausweis entzogen. (tos)