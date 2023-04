Kanton Luzern Erneute Wolfssichtung im Rottal – der zweite in einer Woche Nachdem am Montag bereits eine Wolfssichtung in Ruswil gemeldet worden war, scheint der Wolf nun in der Nachbargemeinde Buttisholz umherzustreifen.

Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche wurde im Rottal im Kanton Luzern ein Wolf gesichtet. In einem Warn-SMS, welches am Freitagabend verschickt wurde, schreibt der Kanton von einer vermuteten Wolfssichtung in Buttisholz. Der Bevölkerung wird mitgeteilt, man solle Herdenschutzmassnahmen treffen oder Kleinwiederkäuer nachts einstallen. Bei Rissen sei umgehend die kantonale Wildhut zu kontaktieren.

Bereits am Montag, 10. April, war in der Nachbargemeinde Ruswil ein Wolf gesichtet worden. Und rund einen Monat zuvor, am 8. März, hatte ein Wolf im benachbarten Malters fünf Schafe gerissen. (mha)