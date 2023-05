Kanton Luzern «Es ist uns ein grosses Anliegen, achtsam mit der Umwelt und Natur umzugehen»: Römisch-katholische Kirche unterstützt Klimaschutzgesetz Die Landeskirche des Kantons Luzern unterstützt das Klimaschutzgesetz, über welches wir am 18. Juni abstimmen.

Mit dem Klimagesetz soll auch der Gletscherschmelze entgegengewirkt werden. Im Bild: Der Aletschgletscher im Jahr 2021. Bild: PD

Die Landeskirche des Kantons Luzern hat den Beitritt zu «Christ:innen für Klimaschutz» beschlossen, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Dabei handelt es sich um ein Bündnis, in dem sich christliche und kirchliche Organisationen für die Vorlage des Klimaschutzgesetzes einsetzen. Darüber wird am 18. Juni 2023 abgestimmt. Wie Annegreth Bienz-Geissler, Synodalratspräsidentin der römisch-katholischen Landeskirche Luzern sagt, wollen sie die Schöpfung schützen: «Wir setzen uns aktiv für den Erhalt der Schöpfung ein und sagen deshalb Ja zum Klimaschutzgesetz.»

Aus christlicher Sicht seien alle Menschen gefordert, im eigenen Wirkungsbereich zu handeln, erklärt das Bündnis «Christ:innen für Klimaschutz». Auch Kirchen und christliche Organisationen müssten überzeugender und engagierter an Änderungen politischer Rahmenbedingungen mitwirken. Dazu gehöre auch das Klimaschutzgesetz. Der Synodalrat hat ebenfalls das Thema Kirche und Klima in sein Legislaturprogramm 2022 bis 2026 aufgenommen. (rad)