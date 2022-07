Kanton Luzern Experte sagt zu Surseer Verkehrsproblemen: «Es braucht ein Umdenken in der Bevölkerung» Weniger Auto fahren, mehr Strecken zu Fuss und mit dem Velo zurücklegen; das schlägt Verkehrsplaner Aschi E. Schmid vor. Die Infrastruktur soll dennoch ausgebaut werden. Dazu müsse man in der dritten Dimension denken.

Der Kanton will in Sursee sieben Verkehrskreisel durch Ampeln ersetzen. Das sorgte für viel Aufsehen und hat Reaktionen ausgelöst. Unter anderem hat die Viaplan AG, eine Firma für Mobilitäts- und Verkehrsplanung, vor kurzem eine Publireportage in der «Surseer Woche» platziert. Unsere Zeitung hat bei Geschäftsführer Aschi E. Schmid nach den Beweggründen und Lösungsansätzen gefragt.

In Sursee will der Kanton sieben Verkehrskreisel zu Lichtsignalanlagen umbauen, im Bild der Kreisel Schlottermilch. Bild: Corinne Glanzmann

Aschi E. Schmid, will Ihre Firma die aktuellen Surseer Verkehrsprobleme für Eigenwerbung nutzen?

Wir wurden oft auf die Verkehrsprobleme angesprochen, da wir unser Büro in Sursee haben. Daher wollen wir unser Fachwissen bei einem Thema einbringen, das aktuell in Sursee kontrovers diskutiert wird. Zudem merken wir in unserer täglichen Arbeit, dass ein Umdenken notwendig ist, um die Probleme bewältigen zu können. Dazu ist es wichtig, dass sich die Bevölkerung nicht nur über Verkehrsprobleme unterhält, sondern auch realisiert, dass wir alle ein Teil davon sind – und somit auch ein Teil der Lösung. Wir wollten weiter zeigen, dass die geplanten Lichtsignalanlagen ein Lösungsansatz sein können, man die Probleme jedoch ganzheitlich betrachten muss.

Wie meinen Sie das?

Man könnte etwas provokativ sagen, dass es gar kein Verkehrsproblem gibt. Denn über den ganzen Tag gesehen kann man in Sursee mehr als 20 Stunden ohne Stau Auto fahren. In den Spitzenzeiten am Morgen und am Abend haben wir aber ein Problem.

Aschi E. Schmid. Bild PD

Zur Person Aschi E. Schmid (61) ist Geschäftsführer und Verkehrsexperte bei der Viaplan AG mit Sitz in Sursee. Er wohnt in St. Erhard und hat langjährige Erfahrung in der Verkehrsplanung. Unter anderem hat er 13 Jahre bei der kantonalen Dienststelle Verkehr und Infrastruktur gearbeitet.

Wie sähe die Lösung Ihrer Meinung nach aus?

Es gibt zwei Ansätze: Man baut die Infrastruktur aus – oder man denkt um, fährt weniger mit dem Auto, geht zu Fuss, fährt Velo oder wählt andere Fahrzeiten. Ein Grossteil des Verkehrs ist hausgemacht. Der Anteil des Autos am Gesamtverkehr in den Sursee-Plus-Gemeinden ist mit rund 68 Prozent recht hoch. Wir sind eine autoaffine Gegend. Neben weniger Auto fahren sollte man schauen, wo man die Infrastruktur gezielt verbessern kann. In Sursee könnte die Bevölkerung sehr viele Wege zu Fuss oder mit dem Velo bewältigen, man wäre sogar schneller. Hier muss ein Umdenken stattfinden.

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran?

Ich versuche es zumindest. Für Sitzungen in Sursee nehme ich das Geschäftsvelo. Wenn möglich fahre ich mit dem Velo ins Büro oder ich arbeite morgens im Homeoffice und fahre mit dem Auto frühestens um halb neun Uhr los.

Der Kanton hat vor, sieben Verkehrskreisel durch Ampeln zu ersetzen. Finden Sie das eine gute Idee?

Für den motorisierten Individualverkehr (MIV) schon, aber es ist wie gesagt keine ganzheitliche Lösung. Fussgänger und Velofahrende werden völlig vergessen. Man möchte den Langsamverkehr ja fördern, doch er wird an jedem Verkehrsknoten unterbrochen. Mein Ansatz ist es deshalb, in der dritten Dimension zu denken. Konkret sollte die Ringstrasse unter den Kreiseln Bifang und Schlottermilch hindurchführen. Beim Auto spielt es keine Rolle, wenn es im Boden fährt. Für Velos und Fussgänger gibt es hingegen oben mehr Platz.

Den Durchgangsverkehr unter dem Verkehrsknoten durchführen: So könnte die Teilunterführung des Surseer Bifangkreisels aussehen. Visualisierung: Viaplan AG

Das dürfte allerdings teuer werden.

Ja, aber der Umbau von Kreiseln zu Lichtsignalanlagen kostet auch gegen 60 Millionen Franken. Die genannten Unterführungen der beiden Kreisel werden auf rund 110 Millionen Franken geschätzt. Man sollte die zusätzlichen 40 Millionen Franken investieren für eine Lösung, die meines Erachtens funktioniert. Unsere Verkehrsprobleme kann man nicht mit Pflästerlipolitik lösen, es ist ein ganzheitlicher Ansatz nötig.

Die Sursee-Plus-Gemeinden äusserten sich vergangene Woche skeptisch zu den Plänen des Kantons. Sie wollen die Kreisel nicht vorschnell aufgeben, sondern zuerst Massnahmen wie Buspriorisierung und Velo-Premiumrouten umsetzen.

Es ist positiv, dass die Gemeinden eine ganzheitliche Lösung fordern, denn wir müssen alle Mobilitätsformen künftig gleichwertig und wertneutral behandeln. Ob sich das von den Gemeinden genannte Beispiel in Ebikon (wo beim Kreisel Schachenweid Ampeln den Bussen Vortritt gewähren, Anm. d. Red.) in Sursee realisieren lässt, wird sich zeigen. Velo-Premiumrouten begrüsse ich sehr, die ungehinderte Durchfahrt für die Velos ist jedoch genau bei Lichtsignalanlagen schwierig zu realisieren. Deshalb finde ich es schade, dass die Gemeinden Kreiselunterführungen ausgeschlossen haben. Dabei waren bei einem 2017 veröffentlichten MIV-Konzept, dem die Sursee-Plus-Gemeinden und der Regionale Entwicklungsträger Sursee-Mittelland zugestimmt haben, die Teilunterführung der Kreisel Bifang und Schlottermilch ein Teil der Bestvariante.

Sind Kreisel ein Auslaufmodell?

Nein, jeder Knoten ist für sich zu beurteilen. Kreisel können nur eine bestimmte Verkehrsmenge bewältigen. Es gibt solche, die funktionieren ab 4000 Fahrzeugen pro Tag nicht mehr, andere können mit 10’000 Autos umgehen. Moderne Lichtsignalanlagen haben durchaus Vorteile, besonders wenn man an autonomes Fahren denkt. Dereinst könnten Ampeln die Autos steuern. Das bringt eine Leistungssteigerung von rund 30 Prozent, wie Studien aus Norwegen zeigen.