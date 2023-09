Kanton Luzern Fische wegen Poolwasser verendet – so vermeiden Sie Ärger mit den Behörden Ende Sommer stellt sich die Frage nach der korrekten Entsorgung des mit Chlor versetzten Poolwassers. Die Staatsanwaltschaft stellt fest, dass dies oftmals auf illegale Art und Weise geschieht.

Chlorwasser schadet der Umwelt und muss über die Kanalisation entsorgt werden. Symbolbild: Keystone

Die Staatsanwaltschaft stellt im Kanton Luzern eine unerfreuliche Tendenz fest: Oftmals werde das mit Chlor und anderen Chemikalien versetzte Poolwasser unkontrolliert in die Umwelt abgelassen, teilt sie mit.

Dieses Wasser stellt eine Gefahr dar für die Tier- und Pflanzenwelt, weshalb es über die Kanalisation entsorgt werden muss. Mitte August hat eine Privatperson in Buttisholz den Chäserbach verschmutzt, indem sie Chlorwasser aus dem Privatpool über einen Meteorschacht abgelassen hatte. Mindestens 75 Fische verendeten.

Den Betroffenen sei oft nicht bewusst, dass es illegal ist, Poolwasser unkontrolliert abzulassen, schreibt die Staatsanwaltschaft. Ein solches Vorgehen könne eine Strafuntersuchung zur Folge haben. Ein Poolbesitzer in Schenkon etwa wurde wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung und fahrlässiger Tierquälerei mit einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen und einer Busse von 900 Franken bestraft.

Wer seinen Privatpool entleeren will, solle vorgängig bei der Wohngemeinde abklären, welche Leitung zur Abwasserreinigungsanlage führt. So könne verhindert werden, dass ein Sauberschacht mit direkter Leitung in ein Gewässer gewählt wird. (sig)